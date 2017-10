Milan Hnilička: Zlatý hoch z Nagana je poslancem za ANO

Bývalý hokejový brankář Milan Hnilička letos kandidoval za ANO a uspěl. Se zlepšením sportovního prostředí v Česku má velké plány.

Co byste chtěl jako poslanec prosadit?

Pro české sportovní prostředí je naprosto zásadní, aby vznikla specializovaná sportovní agentura při vládě. Musí mít samostatnou rozpočtovou kapitolu, aby sportovci konečně měli za sebou lidi, kteří se sportu věnují na plný úvazek a rozumějí mu.

Momentálně je sportovní agenda přidružená ke školství, které má obrovské problémy samo o sobě a sport je tam na periferii zájmu. Profesionální i amatérský sport je v Česku obrovský fenomén a pro mě bylo překvapením, že ho nezaštiťuje žádná samostatná instituce.

Jistě sledujete nejen dění v hokeji, ale i jiných odvětvích. Konkrétně mám na mysli fotbal, který prožívá nelehké období po trestním stíhání šéfa FAČR Miroslava Pelty i asociace samé. Budete se v této oblasti angažovat?

Zvenčí to samozřejmě vypadá děsivě, ale je třeba to vidět i z jiné strany. Nedávno jsem se byl s Karlem Poborským a dalšími kluky, kteří se věnují mládeži, podívat na plzeňské fotbalové akademii, a ono není všechno špatně. Fotbal je sport číslo jedna a určitě si zaslouží vyčistit. A jen podotýkám, že je to celosvětový problém, protože se tam zkrátka točí obrovské peníze.

Nově vzniklá sportovní agentura by se rozhodně měla zabývat tím, aby byl český sport průhledný. Proto chceme agenturu, která bude vše řešit na denní bázi. Potřebujeme dostat český sport zpátky na medailové pozice. Jsme malý národ, máme šikovné lidi a všude ve světě nás znají především kvůli sportu.

Znamená to, že chcete ve sněmovně pracovat naplno a nebyl jste jen tváří na plakát?

Vůbec ne. Pro mě je sport život, získal jsem snovou práci na Svazu ledního hokeje, kde mám na starosti trenéry dětí. Pro mě je hodně těžké to opouštět, ale poslanecký závazek má pro mě daleko vyšší smysl. Mám za sebou hodně sportovců a všichni doufáme, že nová agentura, která bude naprosto transparentně rozdělovat peníze a starat se o mládež i reprezentaci, český sport posune kvalitativně dopředu.