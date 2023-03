Od poloviny 30. let se prvorepublikové Československo otevřeně stavělo proti přibývajícím mezinárodním agresím evropských totalitních velmocí. Nový československý prezident Edvard Beneš , který se v roce 1935 stal i předsedou Shromáždění Společnosti národů, u jejíhož zrodu stál, trvale hájil politiku kolektivní bezpečnosti a po italském útoku na Habeš se aktivně zasadil o to, aby mezinárodní společenství přijalo ekonomické a finanční sankce proti agresorovi.

Konec protinacistického odboje Bílá růže: Gilotinu pro studenty zařídil školník

Československo také začalo ve světle stále agresivnějšího počínání nacistického Německa modernizovat svou armádu a budovat systém pohraničních opevnění. V zahraniční bezpečnostní politice se opíralo zejména o spojeneckou smlouvu s Francií, kterou obě země doplnily v roce 1935 další spojeneckou smlouvou se Sovětským svazem s tím, že v československé smlouvě byla doložka, že Sovětský svaz přijde Československu v případě ohrožení na pomoc jen v situaci, pokud nejdříve poskytne pomoc Francie.

Předseda československé vlády Milan HodžaZdroj: Wikimedia Commons, R. W. Seton-Watson, Racial problems in Hungary (1908), volné dílo

U sousedů zatím stále přituhovalo. V březnu roku 1936 obsadila německá vojska demilitarizované Porýní. Francie na to vojensky nereagovala.

Ministerským předsedou byl v té době slovenský agrárník Milan Hodža, jehož vláda se v únoru 1937 pokusila zlepšit vztahy mezi Československem a Německem záměrem tzv. národnostního vyrovnání či národnostního statutu, což byl v podstatě program odstranění veškeré diskriminace Němců.

„Šlo o větší investice pro kraje osídlené Němci a postupné dosažení proporčního zastoupení jednotlivých etnik mezi zaměstnanci státního sektoru,“ uvádějí Československé dějiny v datech.

Takřka okamžitě však na tuto iniciativu reagoval Konrad Henlein, šéf Sudetoněmecké strany, jejíž politika byla v té době už přímo určována z Německa, a označil toto vyrovnání za zcela nedostačující.

Hitler chystá útok

V listopadu 1937 se Hitler tajně sešel v budově říšského kancléřství v Berlíně se špičkami armádního velení a ministrem zahraničních věcí na schůzce, kde v podstatě zformuloval program německé válečné expanze. Jako první cíle byly zmíněny Československo a Rakousko. „Dodatečně byl z této porady pořízen zápis, jehož autorem byl plukovník Friedrich Hossbach (známý jako tzv. Hossbachův protokol),“ zmiňují autoři publikace Od národního státu ke státu národností? Jan Kuklík a Jan Němeček.

Tři měsíce po této poradě, 4. února 1938, vyměnil Hitler dosavadního ministra zahraničí Konstantina von Neuratha za Joachima von Ribbentropa, přesvědčeného zastánce nacistické ideologie. Současně provedl velkou obměnu v armádním velení, kde nechal odstranit všechny velitele, kteří se k možné válce stavěli rezervovaně, a sám se zmocnil nad celou armádou absolutní moci.

Jak se Hitler zmocnil německé armády? Oba své soky zdiskreditoval přes postel

20. února pak přednesl v Říšském sněmu ostře sledovaný projev, v němž označil otázku německých minorit v sousedních dvou státech (kde bylo zcela jasné, že měl na mysli Rakousko a Československo) za akutní.

„Pro světovou mocnost, která má nějaké sebevědomí, je natrvalo nesnesitelné dívat se na příslušníky svého národa, jimž je pro jejich sympatie nebo pro jejich spojitost s mateřským národem ustavičně činěno nejvážnější příkoří… A mezi tyto německé zájmy náleží i ochrana oněch příslušníků německého národa, kteří nejsou s to z vlastní síly si zabezpečit na našich hranicích právo obecné i lidské a světové názorové svobody…“ uvedl v tomto projevu, který československý vyslanec v Německu Mastný označil „za řeč nejsilnější od dob 30. června“, tedy od tzv. noci dlouhých nožů v červnu 1934.

Adolf Hitler se dne 21. března 1933 klaní v Postupimi krátce po svém jmenování říšským kancléřem německému prezidentovi Paulu von HindenburgoviZdroj: Wikimedia Commons, Theo Eisenhart, Bundesarchiv, Bild 183-S38324, CC-BY-SA 3.0

Zatímco Henleinova strana přivítala projev s nadšením, sudetoněmecká sociální demokracie vyjádřila československé vládě podporu: „Za protektorát, který nám nabízejí, pěkně děkujeme. Tady můžeme svobodně žít a svobodně dýchat. Můžeme se na svobodné půdě věnovat naší věci…“ uvedl ministr československé vlády za Německou sociálně demokratickou stranu dělnickou Ludwig Czech.

„Budeme se bránit“

Poté přišla Hodžova velká chvíle, kdy v energickém projevu před Poslaneckou sněmovnou odmítl zasahování do suverenity československého státu, vyjádřil trvalou platnost všech úmluv, které republika uzavřela, zdůraznil nedotknutelnost československých hranic a nepřipustil vměšování do vnitřních věcí republiky. A také zcela jednoznačně nahlas vyslovil, že v případě napadení se bude Československo bránit.

Židenický puč. Před 90 lety zahájili čeští fašisté pokus o ozbrojený převrat

„Hledáme mír. Dnešní situace Evropy nás však nutí říci, že kdyby nás osud jednou postavil před nutnost obrany, bude se Československo bránit, bránit, bránit do všech důsledků, opírajíc se o celou svou vyspělost technickou a mravní,“ uvedl v tomto projevu Hodža a vyvolal ve sněmovně bouřlivý souhlas a potlesk.

To se však už naplňovaly poslední dny druhé ze zemí, které Hitler verbálně napadl ve svém projevu z 20. února kvůli německé menšině. 12. března 1938 vpochodovaly německé jednotky do Rakouska.

Hitler přijímá ovace Říšského sněmu po oznámení o „mírovém“ získání Rakouska. Tzv. anšlus Rakouska připravil půdu pro připojení československých Sudet, o něž začal záhy usilovat. Berlín, březen 1938Zdroj: Wik. Com., Records of the US Office of War Information; Photo. of Allied & Axis Personalities, volné

„Ačkoliv byla československá vláda – stejně jako západní velmoci – ze strany Německa ujišťována, že se mu nejedná o nějaké územní nároky a že bude beze zbytku respektována československá územní integrita a suverenita, již bezprostřední dny a týdny po anšlusu ukazovaly, že připojení Rakouska byla pouze předehra k zostření napětí kolem československého státu a přípravám k útoku na něj,“ píšou Kuklík a Němeček. Osud předválečné republiky nabral navzdory odvážnému Hodžovu vystoupení tragický směr.