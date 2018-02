Milan Knížák: Být ministrem kultury pod Babišem? Nikdy! Pro stát je nebezpečný

Svého praktického ducha nezapřel ani v rozhovoru pro Deník. Coby zdatný kapelník jej hbitě využil rovněž jako svérázný inzerát na volné místo v jeho hudební skupině Aktual.

Co říkáte na výsledek nedávných prezidentských voleb? A koho jste volil?

V prvním kole jsem volil Topolánka, poněvadž mně připadal, že je ze všech zúčastněných nejprofesionálnější. Miloše Zemana jsem volit nechtěl, protože jeho spojenectví s Babišem mě děsí. Drahoš mně připadal a připadá plochý, bez názoru a hlavně bez politických zkušeností, jen s velkými ambicemi.

A ve druhém kole?

Proto jsem v druhém kole nevolil. Vítězství Zemana považuji asi za vhodnější, než kdyby byl zvolen beznázorový Drahoš, který mluví o změně a zároveň neví, co ta změna znamená. Když jsem slyšel některá povolební prohlášení Zemana, tak jsem si uvědomil jak bylo správné, že jsem nešel k urnám.

Kdo by podle vás nyní byl ideálním prezidentem?

Myslím si, že dobrým prezidentem by byl někdo takový jako Václav Klaus, i když si nemyslím, že by to teď měl být on.

Jak vnímáte tři dosavadní české prezidenty?

Václav Havel byl důležitý pro první rok našeho znovuzrození. Kdyby splnil to, co říkal že dovede zemi k demokratickým volbám a odejde zpět ke své spisovatelské židli zůstal by národním hrdinou. Po několika prezidentských obdobích, kdy zůstal prezidentem jen podivnými čachry s uvězněním poslance Sládka a kdy se zúčastnil řady intrik, si svoji památku pošpinil sám. Navíc nebyl dobrým prezidentem. Nebyl nestranný. Se Zemanovým vládnutím samozřejmě nesouhlasím. Nevadí mi tolik jeho levicové názory, i když jdou proti mému přesvědčení. Vadí mi, že se nedovede zbavit osobních traumat a přenáší je do politiky. Václava Klause hodnotím z této trojice nejvýše, poněvadž se choval většinou standardně, a hlavně neměnil své postoje.

Vy sám jste před dvaceti lety neúspěšně kandidoval do Senátu. Není vám líto, že se vám tehdy nepodařilo do české politiky aktivně vstoupit?

Nemohu říct, že by mi to bylo líto. Ale kdyby se to podařilo, možná bych trochu změnil pohled na českou kulturu, poněvadž bych měl větší šanci ji ovlivňovat. Takhle vyhráli ti, co se za českou kulturu stydí a šilhají za hranice, kde je to „samozřejmě lepší“.

Kdyby vás nynější premiér Andrej Babiš při hledání mezi osobnostmi oslovil s nabídkou funkce ministra kultury, přijal byste ji?

Kdyby mně Andrej Babiš nabídl cokoliv, tak bych to odmítl. S lidmi, jako je on, nechci mít nic společného. Jeho hnutí ANO považuji za stranu sluhů a lokajů a jeho samého za největší nebezpečí pro náš stát.

Babišovi lidé stojí také v čele pražského magistrátu, který nyní řeší budoucnost některých významných staveb v metropoli. Sledujete současnou debatu o přestavbách a bourání v Praze?

Sleduji problémy s přestavbami a bouráním v Praze. Nedávno jsem na svých stránkách publikoval článek Skleněná nuda úpadek pražské architektury. Stavěním hloupých univerzálních staveb ze skla a oceli činíme Prahu nudnou.

Souhlasíte se zbouráním budovy Transgasu či s možnou necitlivou úpravou Libeňského mostu? Jak je hodnotíte?

Budova Transgasu se mně nikdy nelíbila. Na místo, kde stojí, se nehodí. Asi bych ji nezachovával. Památníky jsou zajímavé, ale celkový organismus města je důležitější. Rozhodně bych byl proti razantním zásahům do Libeňského mostu. Chápu, že mosty se musí opravovat, ale s velkou úctou k původnímu vzhledu. Zvlášť když se jedná o tak zajímavý most, jako je Libeňský.

Čím vším se nyní zabýváte ve výtvarné tvorbě a výuce na AVU?

Na AVU už nemám svoji školu, jen vedu doktorandy. Tento rok mě čeká šest samostatných výstav v Česku a jedna v cizině, což je opravdu hodně. V poslední době mě bavilo pracovat na kolekci skla pro firmu Moser. Bohužel nové vedení na rok zastavilo vývoj. Nepovažuji to za šťastné, ale věřím, že to letos změní. Jinak stále pracuji. Hlavně se učím, protože svět se mění tak rychle, že orientace v něm je čím dál obtížnější.

Daří se vaší galerii?

Galerie funguje normálně. Překvapuje mne, že lidé málo kupují můj nábytkový design, který všude na světě, kde byl vystaven, vzbudil velkou pozornost. Asi jsme u nás konzervativnější. Sám bych si svůj nábytek koupil, kdybych na něj měl peníze a místo. Doporučuji lidem veškerá moje díla, ale v galerii v Dlouhé kladu důraz především na nábytek.