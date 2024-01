Kde se vzal, tu se vzal, na Pražském hradě se objevil Milan Vašina. A stane se vedoucím Kanceláře prezidenta republiky. Nikdo ho nezná a o tom, proč náhle střídá Janu Vohralíkovou, která končí „z osobních důvodů“ k 15. únoru, se jen spekuluje.

Budoucí hradní kancléř Milan Vašina | Foto: ČTK

Poradce prezidenta Petra Pavla Petr Kolář, jehož spory s kancléřkou Vohralíkovou údajně mohly stát za jejím odchodem, Deníku k tomu sdělil: „K panu Vašinovi ani ke změnám na Hradě se nechci vyjadřovat. Omlouvám se. Je to volba pana prezidenta a já nepochybuji, že správná.“

Padesátník Milan Vašina přitom není žádný no name. Ve světě byznysu je to respektovaná osobnost. Od roku 2007 řídil slovenský T-Mobile a od roku 2011 byl generálním ředitelem společnosti T-Mobile ČR. V současné době je výkonným ředitelem Aspen Institutu. A právě odtud ho zná viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar.

„Poznal jsem ho před mnoha lety a od samého začátku až dodnes je to člověk hodnotově orientovaný, s prozápadní orientací, zkušený a dobrý manažer, který hodně dbá na týmového ducha. Není typ psychopatického predátora, který ostatní vyždímá a pak je odhodí,“ řekl Deníku.

Férový a poctivý chlap

Jeho slova potvrzuje i marketingový manažer Martin Jaroš, který s Vašinou spolupracoval a na Facebooku napsal: „Byl několik let mým šéfem a obětavě mi dělal štít, když jsme točili reklamy s Chuckem Norrisem nebo třeba Zadarem Volaničem. Německá centrála z těch reklam dostávala psotník, ale ony fungovaly, a tak za nimi Milan pevně stál. I když to pro něj i pro firmu mohlo mít následky. Poznal jsem ho jako férového, poctivého a kompetentního chlapa. Pak jsme se setkali i v době, kdy už jsme oba byli pryč z firmy a mohli jsme se bavit otevřeně, bez korporátního bullshitu. Můj dobrý dojem se jen prohloubil.“

Má vyděláno, nemusí nic dělat pro peníze

Podle Špicara má Vašina velký přesah nad byznys, vždy se zabýval i věcmi veřejnými. „Aspen Institut je velmi specifická instituce v rámci americké think-tankové scény, protože není stranický a ideologický. Naopak jeho cílem je, aby rozdělené partajní světy spolu více komunikovaly, proto měl být platformou pro setkávání napříč politickým spektrem. A zároveň chce propojovat mladé lidi z různých sfér, akademiky s byznysmeny, vojáky s duchovními či umělci, a umožnit jim také cestovat do zahraničí. Stejnou roli má i v České republice,“ popsal Špicar.

„Milana Vašinu mám moc rád, odvádí v Institutu výbornou práci, je to nezávislá osobnost a má vyděláno, takže nepotřebuje dělat nic pro peníze. V nové roli ho ale určitě všichni budou hodnotit až podle toho, jakou odvede na Hradě práci. Za mě je to dobrá volba a budu mu držet palce,“ komentoval změnu v Kanceláři prezidenta republiky (KPR).

Sám Milan Vašina v tiskové zprávě KPR zmínil, že je to pro něj další životní výzva, které hodlá věnovat veškerý čas a energii. „Chci navázat na všechno dobré, co kancléřka udělala, a proto jsme se dohodli na harmonogramu předávání od dnešního dne tak, aby vše proběhlo hladce a správně,“ dodal.