Milek by do Babišovy vlády šel. Nabídku ale zatím nedostal

Nabídka od Andreje Babiše (ANO) na místo ministra zemědělství v druhé vládě Jiřímu Milkovi (za ANO) zatím nepřišla. Pokud by ji ministr v demisi dostal, přijal by ji. Velké změny do doby, než vláda dostane důvěru v Poslanecké sněmovně, nechce dělat.

"Já si myslím, že ještě neoslovoval nikoho, takže ani mě neoslovil," řekl na dotaz, zda ho již předseda ANO Babiš s nabídkou kontaktoval. Ministr, který je ve funkci od poloviny prosince, má už představu, co by se dalo v úřadu změnit. Konkrétní změny ale chce udělat poté, až dostane vláda důvěru. "Nechal bych si to, až bude ta důvěra, do té doby žádné velké změny nechci dělat," dodal. ČTĚTE TAKÉ: Milan Knížák: Být ministrem kultury pod Babišem? Nikdy! Pro stát je nebezpečný Premiér v demisi Babiš připustil v rozhovoru pro sobotní Právo předčasné volby, pokud jeho druhá vláda nezíská ve Sněmovně důvěru. Podporu pro ni by chtěl získat do konce února. Dříve předčasné volby odmítal. Nadále preferuje jednobarevnou menšinovou vládu ANO. O její podpoře chce dál jednat s KSČM a SPD. Od ledna je platná nová systemizace pracovních míst na ministerstvu zemědělství, kterou předkládal úřad již za Milka. Ministerstvo od ledna opustili dva náměstci, Zdeněk Adamec a Jiří Jirsa. Oba se na místa dostali za minulého ministra zemědělství Mariana Jurečky (KDU-ČSL). Vláda na návrh ministerstva snížila počet sekcí z osmi na sedm a zrušila dlouhodobě neobsazený post jednoho ze dvou politických náměstků. V úřadu tak zůstává jako politický náměstek Pavel Veselý (ČSSD). Ministerstvo vypsalo výběrové řízení na odborného náměstka pro řízení sekce právní a informačních technologií. ČTĚTE TAKÉ: Babiš poprvé připustil předčasné volby. Možná to bude jediné řešení, řekl

Autor: ČTK