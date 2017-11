Milerova dcera vydává svého Krtka, vnučka už není proti

Do druhého kola prezidentských voleb by nyní postoupili současná hlava státu Miloš Zeman a bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš. Ten by podle volebního modelu získal ve druhém kole 51 procent hlasů a Zeman 49 procent. Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti Median pro Seznam Zprávy. V září byl rozdíl vyšší, Drahoš by vyhrál s 55,5 procenta hlasů.