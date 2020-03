Milion chvilek pro demokracii přerušil svou sérii protivládních demonstrací v reakci na dnešní rozhodnutí vlády o zákazu veřejných shromáždění kvůli nákaze novým typem koronaviru. Odvolána je i akce plánovaná na dnešní večer v Pardubicích, uvedl na twitteru spolek Milion chvilek, který demonstrace pořádá. Vláda zakázala od dnešních 18:00 konání hromadných akcí o sto a více účastnících, opatření by mělo snížit riziko rozšíření koronaviru v Česku.

Pražský protest za obranu demokracie | Foto: ČTK

Online reportáž

"Kvůli možnosti dalšího šíření nového koronaviru vláda dnes preventivně nařídila zrušení všech akcí nad 100 lidí. Vládní rozhodnutí respektujeme. Proto až do odvolání přerušujeme Štafetu pro demokracii, a to včetně dnešního happeningu od 17 hodin a debaty od 18 hodin v Pardubicích," uvedl Milion chvilek. "Není to konec Štafety. Až to situace dovolí, navážeme tam, kde jsme přestali," doplnil.