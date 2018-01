Milion měsíčně. Ústav hledá firmu, která bude hasit problémy s e-recepty

Zdravotníci tendr kritizují: přišel pozdě a cena je přemrštěná. Posílání e-receptu esemeskou vázne. Jak problém vyřešit, se ale většina lékařů a lékárníků nedozví. Horká linka v lékovém ústavu, kde mají zdravotníkům poradit, je přehlcená. „Půl hodiny visíte na telefonu jenom proto, aby vám to nakonec vypadlo,“ popisuje peripetie šéf České lékařské komory Milan Kubek. Tisíce lékařů se proto do systému ani nepřihlásí.

Pozdě a příliš draze

Ústav proto vypsal tendr. Provozovatele call centra, na které se mohou zoufalí lidé obracet, poptává externě. Jenomže i tady naráží na kritiku. Call centrum totiž začne pracovat nejdříve v březnu – tedy dva měsíce poté, co byl povinný e-recept spuštěn. Lékařům a lékárníkům se navíc nelíbí ani cena – provozovatel dostane za obyčejné vyřizování telefonátů a e-mailů milion korun měsíčně. Službu bude poskytovat tři roky.

„Nelíbí se mi to. Infolinka měla fungovat už dávno. Zavádět ji až někdy v březnu, když opadne největší nápor dotazů, je příliš pozdě,“ komentuje situaci Kubek. Příliš vysoká je podle něj i cena. Když totiž podobnou službu poptávala společnost ČEZ Distribuce, zaplatila o třetinu méně. A to do ceny zahrnula kromě call centra ještě i celodenní ostrahu jedenácti regionálních skladů.

V zakázkách lékového ústavu už se navíc podle Kubka utopilo nejméně 300 milionů korun a systém stále nefunguje, jak má.

Tendr až po kolapsu

Pověřená ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová uvedla, že zakázku vypisoval ještě její předchůdce Zdeněk Blahuta. Ten na konci roku právě kvůli problémům s e-receptem na svou funkci rezignoval. Tendr ale vyhlásil až poté, co zkolabovala infolinka v lékovém ústavu, kterou v současnosti obsluhují čtyři až pět pracovníků ústavu. „Vzhledem k zákonným lhůtám proto bude možné službu poskytovat opravdu nejdříve od 1. března,“ vysvětlila Storová.

Kolik stojí provoz infolinky nyní, k tomu se nevyjádřila. Pokud jde o poptávané call centrum, tam se podle ní ještě chystá podrobná analýza, jak je linka vytížená. Podle toho se prý ústav s ministerstvem rozhodnou, co bude dál.

Vývojáři v pohotovosti

Improvizovanou infolinku, která řeší akutní problémy při vydávání léků, zřídila v prvních lednových dnech také Česká lékárnická komora. „Spojení s pracovníky ústavu je totiž prakticky nefunkční a náhradní webová aplikace, která ho měla nahradit v případě jakéhokoliv výpadku, se teprve testuje,“ vysvětlil šéf komory Lubomír Chudoba.

Pohotovost mají také tvůrci jednotlivých softwarů, se kterými lékaři při předepisování receptů pracují. „Celý den neděláme nic jiného, než že řešíme potíže lékařů s přístupem k e-receptu,“ potvrdil v půlce týdne například spoluzakladatel stomatologického softwaru Jiří Dušek.