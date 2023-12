Ke smířlivosti a respektu k druhým vyzval dnes předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) ve svém prvním adventním projevu. Varoval před eskalací názorové nesmiřitelnosti na úkor hledání kompromisů a rozumných řešení, která mohou vést k oslabování demokracie a k nebezpečnému rozkolísání demokratického společenského systému v Česku.

„Sveřepé trvání na názorech, neochota hledat kompromisní řešení, vzájemné osočování a neslušné chování jsou při debatách politiků čím dál častější,“ uvedl předseda Senátu. Podle něj je to velmi nebezpečný trend eskalace politické a společenské nesmiřitelnosti na úkor hledání kompromisů a rozumných dlouhodobě funkčních řešení.

„V demokracii by nikdo neměl na úkor slabšího bezohledně využívat svoji převahu. Stejně tak by v demokracii nikdo neměl za každou cenu bezohledně blokovat řešení, které má podporu většiny,“ řekl Vystrčil. Pokud toto chování zvláště politiků bude pokračovat, rozvoj země se podle předsedy Senátu zastaví a vzroste nedůvěra v parlamentní systém. „Že na tom nejvíce vydělávají a vydělají populisté a extremisté, je již dnes jasné a naprosto zřejmé,“ podotkl. Jejich sliby, že všechno se dá vyřešit rychle a jednoduše, jsou podle Vystrčila lživé a nereálné.

Podle předsedy Senátu je potřeba si naopak přiznat, že v minulosti všichni dělali chyby, že neexistují jednoduchá řešení, jak dát věci do pořádku, a že by všichni měli být kritičtí nejen k ostatním, ale i k sobě, být sebevědomí a nenechat se obelhávat. Lidé by si měli například přiznat, že souhlasili s prohlubováním závislosti na levných energiích a surovinách z Ruska nebo na výrobcích a lécích Číny kvůli naivní a nezodpovědné hospodářské politice za několika minulých vlád a minulých prezidentů, uvedl Vystrčil.

„Když se potom stanete závislým na tom, co bytostně potřebujete k životu, skončíte zcela v hrsti toho, kdo vám to může poskytnout,“ poznamenal předseda Senátu. Nejen politici by podle něj měli změnit své chování a naučit se myslet i na vzdálenější budoucnost. „A měli bychom v tomto spolupracovat, a ne si házet klacky pod nohy,“ řekl v dnešním projevu šéf horní parlamentní komory. Češi podle něj dokázali v minulosti úžasné věci proto, že vždy dokázali v důležitých věcech spojit síly, a ne jít proti sobě.

V uplynulých letech Vystrčil svůj projev na přelomu roku přednášel na Nový rok kvůli tomu, že bývalý prezident Miloš Zeman dal přednost vánočním poselstvím. Jeho nástupce v úřadu Petr Pavel se ale rozhodl obnovit tradici novoročních projevů hlavy státu. Vánoční poselství proto bude mít premiér Petr Fiala (ODS).