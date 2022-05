Předseda Senátu Vystrčil: Slovo je zbraň. Platilo to v roce 1945 a teď ještě víc

ČTK

Události, které se na konci druhé světové války odehrály kolem Českého rozhlasu, ukazují, že slovo je zbraň. Platilo to nejen v roce 1945, ale ještě silněji to platí dnes. Platí to, když zaznívají slova ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského i dezinformace, které zpochybňují důsledky války na Ukrajině. Na pietním aktu při příležitosti 77. výročí Pražského povstání to řekl předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS).

Pietní akt před Českým rozhlasem při příležitosti 77. výročí Pražského povstání, 5. května 2022, Praha. Vpravo předseda Senátu Miloš Vystrčil | Foto: ČTK

Právě u historické budovy Českého rozhlasu na Vinohradské třídě se vedly v květnových dnech 1945 jedny z nejtěžších bojů a tehdy tam zemřely desítky obránců. "Byla to slova Českého rozhlasu, která způsobila, že se desetitisíce, statisíce lidí postavily v boji za svobodu, za nezávislost, v boji proti nacismu, fašismu, proti útlaku. A to, že slovo je zbraň, platilo nejen v roce 1945, ale ještě více a silněji to platí dnes," řekl Vystrčil. Podle Vystrčila je síla slova vidět, když mluví ukrajinský prezident Zelenskyj a žádá ostatní země o pomoc v boji za územní celistvost a suverenitu své země. "To, že slovo je zbraň, je také cítit, když slyšíme dezinformace, když někdo vyslovuje bláboly o tom, že neví, zda fotografie zastřelených civilistů v Buči jsou ty pravdivé," poznamenal šéf Senátu, který Ukrajinu i obec Buča navštívil a viděl důsledky ruské agrese. Podle Vystrčila je potřeba, aby lidé slova správně používali a aby pravda zvítězila. Podle ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala se válka v současnosti nevede jen na Ukrajině, ale také ve světě informací. "Intenzita informační války může být stejně zničující jako intenzita války, která se vede pomocí tanků, bombardování a řízených střel. Zničující mohou být i její důsledky v podobě klamání veřejnosti, vyvolávání pocitu strachu, nenávisti či nesnášenlivosti," konstatoval Zavoral. Pro rozhlas je podle ředitele nyní velkým a nesnadným úkolem přinášet pravdivé a ověřené informace a zároveň odhalovat propagandu a dezinformace, které se ve veřejném prostoru objeví. Paralela mezi současností a historií Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) připodobnila dnešní pomoc Česka Ukrajině k Pražskému povstání roku 1945. Podle ní se nyní jedná spíše o povstání morální, kdy česká společnost překonala samu sebe a pomáhá ukrajinským přátelům. Také pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) řekl, že vidí paralelu mezi současnou válkou na Ukrajině a 77 let starými událostmi. Zdůraznil, že stejně jako tehdy si lidé i dnes mohou vybrat, zda zvolí cestu, která je pohodlnější, nebo zda se postaví za důležité věci, jako jsou svoboda, demokracie a lidská práva. Pietního aktu se zúčastnili také zástupci ministerstva obrany, Slovenska či Českého svazu bojovníků za svobodu. Loni se tato tradiční vzpomínka kvůli krizovému stavu a pandemii covidu-19 nekonala, rozhlas místo toho odvysílal speciální vysílání s projevy politiků. Snadný terč. Ruské tanky mají vadu, o níž se ví od války v Zálivu, uvedla CNN Pražským povstáním vyvrcholil odboj proti německým okupantům, který vypukl spontánně 1. května 1945 v Přerově. Povstalcům se podařilo přimět Němce ke kapitulaci, zabránit mnohonásobně většímu krveprolití a vyprovokovali i rychlejší zásah Rudé armády. Velitel povstání generál Karel Kutlvašr za to byl po komunistickém puči "oceněn" doživotním vězením, perzekvováni byli i další představitelé povstalců. V Pražském povstání padlo podle údajů Vojenského historického ústavu téměř 3000 lidí. Smrt obránců Prahy připomínají po hlavním městě desítky pomníků a pamětních desek.