Zeman stále počítá s cestou do Číny, uvedl Babiš. Doprovodit by ho měl Hamáček

Prezident Miloš Zeman podle premiéra Andreje Babiše (ANO) stále počítá s účastí na summitu 17 zemí střední a východní Evropy a Čínou. Do Číny by ho měl v dubnu doprovodit vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Babiš to novinářům řekl po dnešním jednání Bezpečnostní rady státu. Podrobnosti proberou ústavní činitelé ve středu. Podle Hamáčka je rozhodnutí, zda se akce s ohledem na šíření nového typu koronaviru bude konat, především na čínské straně.

Český prezident Miloš Zeman (vlevo) se 28. dubna 2019 v Pekingu setkal s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem | Foto: ČTK

Babiš uvedl, že s prezidentem mluvil v neděli. Ředitel zahraničního odboru Pražského hradu Rudolf Jindrák ho při té příležitosti informoval, že účast na summitu je potvrzená. "Bude to předmětem debaty nejvyšších ústavních činitelů ve středu na Hradě. Z pohledu pana prezidenta tam není žádná změna, tu cestu plánuje," řekl předseda vlády. Zeman pojede na summit do Číny. Jeho účast potvrdil Petříček Přečíst článek › Zeman v lednu oznámil, že na summit nepojede, protože se mu nelíbí rozsah čínských investic v ČR. V minulosti sliboval mnohamiliardové čínské investice, řada projektů ale zůstala jen na papíře. Zástupci Hradu poté o investicích několikrát jednali s čínským velvyslanectvím a čínskou společností CITIC Group. Výsledkem jednání byl podle informací ČTK výběr několika projektů, které by mohly být v blízké budoucnosti dokončeny. Hrad poté účast na summitu potvrdil. Hamáček, který měl po původním lednovém oznámení Zemana na summitu zastoupit, by měl podle Babiše být také součástí delegace. "Počkal bych na vývoj situace, klíčové rozhodnutí je na čínské straně. Musí vyhodnotit, zda chtějí takovouto akci pořádat, či nikoliv. Napřed musí padnout rozhodnutí z čínské strany, potom na to budeme reagovat," řekl dnes Hamáček. Zemanově váhání rozumím. Čína nenaplnila naše očekávání, uvedl Petříček Přečíst článek ›

Autor: ČTK