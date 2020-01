Premiér Andrej Babiš (ANO) nebude obsazovat ministerstvo dopravy jiným ministrem. V čele ministerstva nyní stojí vicepremiér Karel Havlíček (za ANO), který současně řídí ministerstvo průmyslu. Babiš to řekl dnes ve Sněmovně v odpovědi na interpelaci předsedy ODS Petra Fialy. Na délku Havlíčkova působení na čele ministerstva dopravy se chce Babiš ještě ptát prezident Miloš Zeman. Babiš již dříve řekl, že Havlíček povede ministerstvo dopravy až do konce volebního období.

Andrej Babiš, Karel Havlíček | Foto: ČTK

"Já si myslím, že určitě nebudu obsazovat ministerstvo dopravy jiným ministrem. Je to definitivní rozhodnutí, moje, je to moje kompetence. A já s tím Havlíčkovi budu pomáhat," řekl Babiš. "Takže pan Havlíček restrukturalizuje to ministerstvo a nastaví tam nový pořádek, pokud to můžu tak říct, a to je všechno," dodal.