Prezident Miloš Zeman se kvůli takzvanému čínskému dopisu bývalému předsedovi Senátu Jaroslavu Kuberovi setká s jeho nástupcem Milošem Vystrčilem (ODS). Záležitost kolem dokumentu považuje za "nafouknutou bublinu". Prezident Miloš Zeman to dnes řekl v rozhovoru ČTK. Vystrčil k tomu řekl ČTK, že před schůzkou nebude na Zemanův postoj reagovat. Šéf Senátu již dříve označil dopis za výhrůžný a od Zemana požaduje od poloviny března vysvětlení vzniku dokumentu.

Miloš Vystrčil | Foto: ČTK

Schůzka obou politiků by se měla uskutečnit na počátku příštího týdne. Zeman ČTK řekl, že Vystrčil požádal o setkání a on mu rád vyhoví. "Nicméně tady není co vysvětlovat," dodal prezident.