Mluvčí prezidenta v pátek uvedl, že prezident je nemocen dva týdny. Na doporučení Zavorala proto Zeman v pátek hlasoval ve volbách přímo na zámku v Lánech a zrušil nedělní účast v televizní debatě. V neděli po převozu Zemana do nemocnice hradní mluvčí uvedl, že prezidentova hospitalizace neohrožuje povolební vyjednávání a ústavní situaci. Dodal, že prezident nyní potřebuje klid na léčbu, o jejím průběhu a délce rozhodnou lékaři. Podle mluvčí ÚVN stanovuje léčebný plán lékařské konzilium nemocnice složené ze specialistů na Zemanovy dílčí zdravotní problémy.

Zeman byl v neděli po poledni převezen do ÚVN na pracoviště intenzivní medicíny. Důvodem náhlé hospitalizace byly podle prezidentova ošetřujícího lékaře a ředitele ÚVN Miroslava Zavorala komplikace provázející Zemanovo chronické onemocnění. Přesnou diagnózu Zavoral médiím nesdělil, protože k tomu neměl pacientův souhlas. Mluvčí ÚVN Jitka Zinke v pondělí ČTK řekla, že Zemanův zdravotní stav je stabilizovaný.

Čečotka působí v justici nepřetržitě od roku 1988, začínal jako čekatel právě u brněnského krajského soudu. Poté pracoval jako soudce u Okresního soudu v Břeclavi a od listopadu 1993 se vrátil do Brna na krajský soud, kde je nyní místopředsedou pro občanskoprávní úsek.

Lídr koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) Petr Fiala dnes v podvečer České televizi řekl, že jeho zatím z prezidentské kanceláře nikdo nekontaktoval. "Pokud se ukáže, že prezident je připraven mít pracovní program, tak požádám o schůzku a věřím, že k tomu setkání dojde v blízké době," řekl Fiala. Spolu a koalice Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN) hned v sobotu večer podepsaly memorandum o vůli vytvořit společně většinovou vládu. Požádaly v něm Zemana, aby pověřil Fialu jednáním o sestavení kabinetu. Koalice současně budou jednat o vládě pouze společně a nevstoupí do jednání s dalšími subjekty, řekl tehdy šéf ODS. Dohromady budou mít ve Sněmovně Spolu a Piráti se STAN 108 mandátů. ANO jich získalo 72.

Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes řekl, že prezident udělí pověření k sestavení vlády poté, co současná vláda podá demisi. "K této záležitosti lze očekávat vyjádření v průběhu zítřka (středy)," odpověděl dnes Ovčáček na dotaz ČTK.

Prezident Miloš Zeman byl 10. 10. 2021 převezen do ÚVN v Praze. | Foto: Deník/Radek Cihla

Pražský hrad se chce vyjádřit k dalšímu postupu prezidenta Miloše Zemana při sestavování vlády ve středu. Prezident podle hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka komunikuje, sleduje politickou situaci a seznamuje se s nejnovějšími událostmi. V Ústřední vojenské nemocnici ho dnes navštívila rodina a kancléř Vratislav Mynář. Ovčáček to dnes odpoledne sdělil ČTK. Pražský hrad již dříve zveřejnil, že Zeman dnes jmenoval nového předsedu brněnského krajského soudu Milana Čečotku.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.