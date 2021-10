Spekulace o jeho špatném zdravotním stavu zesílily s blížícími se volbami do Poslanecké sněmovny. Hrad následně přiznal, že je Zeman nemocný a omezil jeho program. V neděli měl prezident vystoupit živě v povolebním vysílání na televizi CNN Prima News, i tento program byl ale minulý týden zrušen.

Sedmasedmdesátiletý prezident byl od 14. do 22. září hospitalizován v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Podle informací Deníku N a Radiožurnálu, kteří se odvolávají na sedm zdrojů z prezidentova okolí, byly důvodem jeho hospitalizace problémy s játry.

Ambulans przewożący prezydenta Miloša Zemana dotarł właśnie do Centralnego Szpitala Wojskowego w Pradze. O 14:00 jest planowane oświadczenie lekarza Zemana. pic.twitter.com/bzKRcgfF1s

Z dostupných záběrů je patrné, že prezidenta z Lán odvážel sanitní vůz s mobilní jednotkou intenzivní péče. Do nemocnice již dorazily i Zemanova manželka Ivana a dcera Kateřina.

Prezident Miloš Zeman byl 10. 10. 2021 převezen do ÚVN v Praze. | Foto: Deník/Radek Cihla

/FOTOGALERIE/ Prezidenta Miloše Zemana převezla krátce před polednem sanitka intenzivní péče do Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Jeho zdravotní stav se v posledních dnech zhoršil, při příjezdu na akutní příjem byl prezident zjevně bezvládný. Jeho ošetřující lékař Miroslav Zavoral následně oznámil, že důvodem hospitalizace jsou komplikace při léčbě chronického onemocnění.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.