Prezidenta Zemana převezli do nemocnice, hospitalizovaný je i Klaus

Prezident Miloš Zeman byl dnes převezen do Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN). Hospitalizaci ČTK potvrdila mluvčí ÚVN Jitka Zinke. Bližší informace s odkazem na zákon neuvedla. Pobyt prezidenta v nemocnici nijak nezdůvodnil ani Pražský hrad. Na hospitalizaci upozornil server Novinky.cz, který zveřejnil video příjezdu prezidentské kolony do ÚVN a prezidenta, který z vozíku novinářům zamával. Do ÚVN dnes přijel i Zemanův předchůdce Václav Klaus, lékaře podle svého mluvčího vyhledal kvůli vysokému tlaku.

Prezident Miloš Zeman | Foto: Deník / Hynek Dlouhý

Důvod, proč Zeman do střešovické nemocnice přijel, jeho mluvčí Jiří Ovčáček nekomentoval. Na zaslanou SMS zprávu neodpověděl, stejně jako kancléř Vratislav Mynář, telefonické hovory nepřijímá. Podle serveru Novinky.cz prezident do nemocnice dorazil nedlouho po 11:00. Před prezidentskou kolonou přijela i jeho manželka Ivana. V blízkosti pavilonu, kam přijel Zeman, podle zpravodajky ČTK i po 16:00 parkovaly limuzíny policejní ochranné služby s řidiči, přítomni byli i uniformovaní policisté. Na další vývoj čekají před hlavním vjezdem do nemocnice televizní štáby. Do nemocničního areálu televizní přenosové vozy vpuštěny nebyly. Epidemie je v mezích, uvedl ministr Vojtěch. Uznávání protilátek zatím nebude Přečíst článek › Server Aktuálně.cz uvedl, že v nemocnici byl Zeman už v pátek, kdy absolvoval kontrolu u ředitele ÚVN Miroslava Zavorala. Server uvedl, že Zavoral, který se o hlavu státu jako pečující lékař stará, prezidentovi doporučil nepřetržitou péči. V nemocnici by tak měl Zeman zůstat do pátku. K hospitalizaci se na twitteru vyjádřil premiér Andrej Babiš (ANO). "Moc teď myslím na pana prezidenta Zemana a přeju mu vše dobré, ať je brzy zdravý, plný sil a elánu," napsal. "ÚVN je podle mě to nejlepší pracoviště v naší zemi a jsem rád, že je v těch nejlepších rukou," dodal předseda vlády. I když Zemanovu hospitalizaci Ovčáček nekomentoval, na twitteru poděkoval Babišovi za jeho zprávu. "A těšíme se na brzké zářijové pravidelné setkání v Lánech, dá-li Bůh!" napsal mluvčí. Pravidelná schůzka Zemana s Babišem by se měla konat v pondělí 27. září. Ve vojenské nemocnici byl Zeman v posledních letech několikrát. Loni mu v ní operovali zlomenou ruku, kterou si zranil při pádu. O rok dříve v ÚVN zůstal čtyři dny na rekondičním pobytu. Vojenští lékaři mu také například vyšetřili sluch. Letos byl v ÚVN očkován proti koronaviru, očkování spojil s preventivní prohlídkou. Dlouhodobě se prezident léčí s neuropatií nohou a cukrovkou. Kvůli potížím s nohami začal letos používat invalidní vozík. Klausovy problémy s vysokým tlakem Do stejné nemocnice nyní zamířil i Zemanův předchůdce ve funkci českého prezidenta Václav Klaus. Ten byl kvůli problémům s vysokým tlakem hospitalizován již o víkendu a v pondělí odpoledne byl propuštěn. O necelý den později se však do nemocnice vrátil. „Exprezident Klaus se necítil dobře už o víkendu, a tak podstoupil vyšetření, při němž mu zjistili vysoký tlak. Nyní čeká na další testy v nemocnici,“ sdělil serveru iDnes.cz Klausův mluvčí Petr Macinka. Střídání času bude pokračovat dalších pět let. Termíny se nemění Přečíst článek › Podle informací listu se lékaři stále obávají o zdraví osmdesátiletého exprezidenta. Zatím přitom není jisté, zda bude znovu hospitalizován, nebo propuštěn. Čeká se totiž na výsledky testů, informoval deník Blesk. Klaus neměl v minulosti zdravotní problémy často. Jeho zdraví média sledovala v roce 2008, kdy podstoupil operaci kyčelního kloubu. V roce 2012 se podrobil operaci šedého zákalu. Na konci letošního února onemocněl covidem-19. Po přednášce pro studenty Vysoké školy ekonomické se nechal otestovat na koronavirus a výsledek byl pozitivní. Po vyšetření v nemocnici se odjel léčit domů.