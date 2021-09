Před polednem Zemana v nemocnici navštívil premiér Andrej Babiš (ANO). Předseda vlády se setkal také s bývalým prezidentem Václavem Klausem, který je v ÚVN od úterý kvůli vysokému tlaku.

Zeman do nemocnice nastoupil v úterý, média od té doby spekulovala o jeho zdravotním stavu, protože Pražský hrad hospitalizaci nekomentoval. "Lékaři provedli zevrubné zdravotní vyšetření prezidenta republiky: CT, sonografii a krevní odběry," napsal dnes mluvčí. Uvedl, že lékaři nezjistili nadlimitní hodnoty u cukrovky. Přetrvává podle něj neuropatie dolních končetin.

"Nyní se dokončí rekondiční pobyt v Ústřední vojenské nemocnici v Praze, zahrnující infuze, v příštím týdnu plánuje prezident republiky normální pracovní program," dodal mluvčí Jiří Ovčáček.

Prezidenta dnes v ÚVN navštívil jeho kancléř Vratislav Mynář. "Pan prezident se cítí naprosto v pohodě," řekl ČTK. Zemanovi podle něj lékaři naordinovali infuze, všechna vyšetření už má hotová. Těší se, že po absolvování léčby odjede zpět na zámek do Lán, dodal. O délce pobytu v ÚVN nechtěl kancléř spekulovat, odhadl, že by v nemocnici mohl strávit i víkend.

Hrad čelí kritice

Pražský hrad čelil kritice, že o Zemanově hospitalizaci neinformoval. "Nechtěli jsme tu zprávu vydávat před tím, než se provedla kompletní vyšetření a všechny věci, které k tomu patří. Proto jsme se na nějakou chvíli odmlčeli, protože potom to jsou jenom spekulace," řekl kancléř.

Babiš novinářům po návštěvě Zemana řekl, že ho chtěl vidět, protože se v médiích objevovaly různé "informace a dezinformace". "Pan prezident byl hospitalizován podle plánu. Hrad se k tomu nevyjadřoval až do doby, než byla (dokončena) vyšetření a ta jsou v pořádku. Takže pan prezident je v pořádku a příští týden se vrátí normálně do práce," poznamenal. Zeman byl podle něj za návštěvu rád. Kromě zdravotního stavu mluvili i o aktuálních politických otázkách nebo o inflaci.

Ve stejné nemocnici leží i exprezident Klaus

Premiér zároveň navštívil i bývalého prezidenta Klause. "Když už jsem tady byl, slyšel jsem, že i pan prezident Klaus je tady, tak ze slušnosti jsem ho šel pozdravit," komentoval schůzku. Na dotaz, jak se Klausovi vede, Babiš odpověděl, že myslí, že dobře. Mluvili o tom, co by měla dělat v souvislosti s inflací Česká národní banka, nebo o Evropské unii. Hovořili také o blížícím se odchodu německé kancléřky Angely Merkelové z funkce. Podle Babiše je škoda, že končí. "Ona je ta, která chodila kolem stolu a dojednávala kompromisy," podotkl.

Klaus byl o víkendu hospitalizován kvůli problémům s tlakem, do ÚVN se vrátil v úterý. Propuštěn by mohl být podle středečního vyjádření jeho mluvčího Petra Macinky koncem týdne, na víkend by tak už mohl být doma.

Ve vojenské nemocnici byl Zeman v posledních letech několikrát. Loni mu v ní operovali zlomenou ruku, kterou si zranil při pádu. O rok dříve v ÚVN zůstal čtyři dny na rekondičním pobytu. Vojenští lékaři mu také například vyšetřili sluch. Letos byl v ÚVN očkován proti koronaviru, očkování spojil s preventivní prohlídkou. Dlouhodobě se prezident léčí s neuropatií nohou a cukrovkou. Kvůli potížím s nohama začal letos používat invalidní vozík.