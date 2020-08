Prezident Miloš Zeman dnes podepsal novelu školského zákona, která zavádí možnost takzvané distanční výuky, tedy výuky na dálku. Informoval o tom jeho mluvčí. Výuka na dálku má fungovat například za krizových stavů nebo během uzavření škol z rozhodnutí ministerstva zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice. Pro žáky bude povinné se distanční výuky účastnit jako součásti povinné školní docházky.

Změna zákona je reakcí na epidemii covidu-19, kvůli níž byly školy uzavřeny od poloviny března, některé až do června. Nebude se však vztahovat pouze na případnou epidemii koronaviru, ale i na další krizové situace, které by mohly nastat. Krizový zákon předpokládá vyhlášení krizového stavu a následné přijímání krizových opatření i z jiných důvodů, například živelních pohrom a podobně.

Sněmovna na žádost vlády schvalovala novelu zrychleně ve stavu legislativní nouze 19. srpna, o den později ji schválil i Senát. Předloha prošla Parlamentem beze změny v podobě, v jaké ji předložila vláda.

Formu výuky na dálku zákon nestanoví, škola ji má přizpůsobit podmínkám žáka. Pokud žák nebo student nemá doma počítač, musí škola využít jiný způsob vzdělávání. Například si žák vyzvedne učivo a úkoly ve škole nebo se s ní spojí telefonicky. Vláda upozorňuje na to, že i při distanční výuce jsou děti, žáci a studenti povinni se takto vzdělávat, protože i v tomto případě trvá období školního vyučování a školáci nemají prázdniny.

Mateřská škola bude povinna poskytovat vzdělávání distančním způsobem pouze dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Bude ho muset spustit tehdy, pokud do školky nebude moci přijít víc než polovina dětí, kterých se povinná předškolní výchova týká. Distanční výuka se nebude týkat těch dětí v mateřské škole, pro něž není předškolní vzdělávání povinné. Na dálku se nebudou muset vzdělávat ani žáci v jazykových a základních uměleckých školách.

Vláda už rozhodla, že dá školám navíc 1,3 miliardy korun na dovybavení výpočetní technikou, softwarem nebo výukovými programy. Školy by peníze měly dostat do konce října. Z části peněz by měly nakoupit vybavení pro žáky, kteří nemají doma výpočetní techniku.

Na podzim budou moci hlasovat i lidé v karanténě

Voliči, kteří budou počátkem října v povinné karanténě kvůli koronaviru, budou moci za vymezených podmínek hlasovat v krajských a senátních volbách. Počítá s tím speciální volební zákon, který dnes podepsal prezident Miloš Zeman. ČTK o tom informoval jeho mluvčí.

Zákon umožní lidem v nařízené karanténě hlasovat z auta na vyčleněných místech, případně si vyžádat příjezd speciální volební komise s přenosnou volební schránkou. Norma počítá také se zvláštními volebními okrsky v sociálních či zdravotnických zařízeních, která budou v karanténě. Sněmovna do předlohy doplnila výslovné ustanovení, podle něhož cesta k volbám nebude porušením uložené karantény. Senát zákon schválil beze změn.

Možnost speciálního hlasování se bude podle předlohy týkat pouze lidí, kteří budou mít v době voleb nařízenou karanténu či izolaci hygienickou stanicí nebo lékařem. Ti, kteří budou v preventivním ochranném opatření, například po návratu z ciziny, na volebním právu omezeni nebudou, budou tedy moci přijít hlasovat ke komisi ve svém volebním okrsku.

Na takzvaných drive-in volebních stanovištích budou moci lidé v nařízené karanténě hlasovat pouze z automobilů. Stanoviště mají být k dispozici na 78 místech, po jednom v každém okrese. Takto hlasovat bude možné ve středu 30. září od 07:00 do 15:00. Pokud by se v takovém případě na někoho nedostalo, komise by počkala na všechny čekající ve frontě. Stanoviště bude obsluhovat vždy trojice vojáků a odborný zapisovatel. Speciální komise vyškrtne voliče z drive-in stanoviště ze stálého seznamu voličů, aby nemohl znovu volit v pátek či sobotu.

Voliči v karanténě, kteří nemohou automobilem dorazit, by se měli do čtvrtečního večera ohlásit na krajském úřadě. Ve standardních dnech voleb by se pak za nimi dostavila komise v ochranných prostředcích a s přenosnou urnou. Výjezdy bude zajišťovat stejná jednotka jako drive-in stanoviště.

Stejná skupina případně zajistí i hlasování v pobytových zařízeních sociálních či zdravotních služeb, na která by byla uvalena karanténa. Tam má být hlasování od čtvrtka volebního týdne od 07:00 do pátku volebního týdne do 20:00. Hlasy ze všech mimořádných způsobů se budou sčítat dohromady. V každém kraji k tomu bude zřízena speciální komise. Zákon počítá také s tím, že odměny volebním komisařům se zvýší o 500 korun. Minimální výše odměny tak bude 2300 korun.