Během léta jsme sledovali trable se startem digitalizace stavebního řízení. Nepotvrzuje to, že český stát si neumí poradit s něčím, co dlouho plánoval, na co má lidi, na co zřídil novou agenturu, a přesto to dopadlo, jak to dopadlo?

S tím souhlasím. V minulosti jsem řekl, že IT systémy se staly našimi dalšími dálnicemi. Stát si neumí poradit s velkými projekty, ať už jsou to dálnice, nebo výstavba bytů, a samozřejmě digitalizace. Žádný z nich nefunguje dobře a všechny stojí ohromné množství peněz.

A jak si odpovídáte na to, proč?

Nejvyšší kontrolní úřad je od toho, aby kontroloval, přinesl důkazy, položil je na stůl, ale neklade si otázku proč. Tu si musí položit zodpovědný politik. Nejenom v české, ale i evropské a zřejmě také ve světové společnosti se něco stalo, avšak na ten pohyb stát nereaguje. Nevnímá ho, vůbec si nepřipouští, že by se tím měl zabývat. Před vámi leží mobilní telefon, nepochybně v něm máte elektronické bankovnictví, nějaké poštovní služby, e-shopy. Všechny tyto služby excelentně fungují, jsme s nimi spokojeni. A pokud ne, dáme to patřičně najevo, firma zareaguje a napraví to.

Neboť nás bere jako klienty?

Ano, záleží jí na tom, aby vás neztratila, protože jako zákazník můžete odejít jinam.

Což u státu tak snadno nejde.

Což u státu nejde vůbec, přičemž legitimní postoj občanů je, že stát bude dělat to, co od něho očekávají. Zcela oprávněně, neboť ve všech volebních kampaních a PR dokumentech se tvrdí, že stát se tak bude chovat. Jednou, že bude jako firma. Podruhé, že všechno zdigitalizuje. No a občané to konfrontují se svou zkušeností a vidí ten propastný rozdíl, který se nejenom nesnižuje, ale naopak se prohlubuje.

A je to tím, že jsou politici neschopní, nebo je zakopaný pes v samotném principu státní struktury, v rezistenci střední byrokratické vrstvy?

Mohli bychom to jednoduše a vlastně správně svést na politiky. Ve vaší bance generální ředitel řekne, že vydá určitou sumu peněz a do pěti let bude bankovnictví v mobilu. Stanoví, jaké to bude mít funkce, kdy to bude hotové a kolik to bude stát, aby se náklady vrátily. Ten čas nemůže být nekonečný, nemá cenu vyvíjet nějaký systém, na který by se pořád jenom čekalo. Tyto tři věci má udělat také politik.

Ale to se prakticky děje u každého velkého veřejného projektu, a přesto nedopadají jako v bance.

Děje a neděje. Když někdo pozorně studuje naše kontrolní závěry, tak téměř ve všech se říká, že stanovené cíle nebyly naplněny. Peníze byly utraceny, ale nevedlo to k vyřešení problému. O tom čase ani nemluvě. Máme zprofesionalizovanou státní službu, tam je velká část zakopaného psa. Klíčové slovo, které musím pořád zdůrazňovat, je motivace. Když se čerpají evropské dotace, všechny zajímá, zda jsme všechno vyčerpali. Úředník není motivován k tomu, aby vyřešil nějaký problém, ale aby vše utratil a neporušil přitom rozpočtovou kázeň nebo zákon. To si hlídá, avšak zda ty peníze skutečně slouží k tomu, na co sloužit měly, příliš neposuzuje, aby si nekomplikoval život.

Můžete to upřesnit?

Úředník má za úkol rozdělit řekněme jednu miliardu. Když vybere tisíc malých projektů po milionu, bude mít strašlivou práci, byrokracii. Aby to všechno vůbec zvládl, snazší se dát zelenou dvěma velkým projektům, kde jsou na straně příjemců profesionálové. Všechno proběhne řádně, avšak možná tím nesleduje cíl, který byl na začátku vytyčen.

Bavíme-li se o cílech, připomínám slova prezidenta Petra Pavla, který už na jaře upozorňoval na možná rizika stavebního zákona, a teď mi v debatě řekl, že popravdě nejde o digitalizaci stavebního řízení, ale jenom o jeho elektronizaci. To znamená, že cíl vlastně nebyl úplně jasně vytčen, a už vůbec naplněn.

My jsme to nekontrolovali, tudíž se k tomu nemohu vyjadřovat. Máme na úřadu ale podnět ke kontrole digitalizace stavebního řízení, takže to pravděpodobně budeme prověřovat. Obecně snad mohu podotknout, že odpovědnost mají i dodavatelé. Nějaká firma vyhrála soutěž, měla něco dodat. Jak je možné, že odvede práci, která za nic nestojí, trvá dlouho a je hodně drahá? Proč to nikoho netrápí? Když jedete do Polska, Chorvatska nebo do Německa, posuzujete úroveň země podle toho, v jakém stavu mají silnice. Jakmile přejedete hranice zpátky do Česka, vidíte ten rozdíl. Samozřejmě lze tvrdit, že za to můžou politici, úředníci.

A byla by to pravda.

Ale co firmy? Někdy by se měly stydět za práci, kterou odvádějí. Proč nejsou připravené na prestižní zakázku od státu, případně nějaké veřejné instituce, která jim bude platit, a může si je vybrat znovu? A podobné je to u digitalizace stavebního řízení. Stát definoval, co chce, byť byl v časové tísni, protože se zákon měnil na poslední chvíli. Vybraná firma má dobře placené odborníky a analytiky, kteří měli říct, že půjde jenom o elektronizaci, nikoli digitalizaci, ale že by to dokázali posunout. Čili vše závisí na těchto třech aktérech a samozřejmě na občanech, kteří by se měli ozvat a říci, že se jim to nelíbí.