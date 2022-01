Návrat milostivého léta. Oddlužovací akce se může od září do listopadu zopakovat

ČTK

Milostivé léto pro dlužníky by se mohlo letos od začátku září do konce listopadu zopakovat. Nyní se jedná o parametrech oddlužovací akce. Na úterní tiskové konferenci to oznámili ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) a šéf poslaneckého klubu lidovců Marek Výborný.

Zleva premiér Petr Fiala a ministr spravedlnosti Pavel Blažek na schůzi Sněmovny 12. ledna 2022 v Praze. | Foto: ČTK

Podle nich má vládní koalice na uspořádání tříměsíční další etapy shodu. Nynější milostivé léto začalo loni 28. října a skončí v pátek 28. ledna. Lidé s exekucemi na dluh u veřejných institucí mohou v této době uhradit původní dlužnou částku a odměnu 908 korun exekutorovi, odpustí se jim pak úroky, penále a další poplatky. Podle údajů exekutorské komory bylo loni na konci října v Česku téměř 4,58 milionu exekucí, mělo je 711 900 dlužníků. Údaje o tom, kolik zadlužených milostivého léta k oddlužením využilo a kolik celkem splatili, by komora mohla mít v březnu.