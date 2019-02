"Myslím, že spoustu lidí uklidní, když řeknu poměrně zásadní věc, že jsme na jednání definitivně ukončili debatu o cut-off score neboli minimální bodové hranici pro přijetí na střední školy. Nebudeme ho zavádět," napsal Babiš.

Stanovení hranice úspěšnosti neboli cut-off score (COS) pro přijetí na maturitní obory by podle Asociace krajů ČR pomohlo zvýšit úroveň vzdělávání. Asociace navrhla, aby na maturitní obory nemohli být přijati studenti, kteří při jednotných přijímacích zkouškách z češtiny a matematiky nedosáhnou alespoň 30 bodů. Podle analýzy ministerstva by novinka těžce dopadla na chudší regiony a ještě víc by prohloubila rozdíly mezi jednotlivými kraji v Česku.

Plaga po lednové tripartitě zavedení systému odmítl, podporu našel i u zaměstnavatelů a odborářů. Proti systému se minulý týden postavil také Plzeňský kraj. Podle šéfa Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jana Wiesnera na lednovém tripartitním jednání Babiš řekl, že bude ještě jednat s hejtmany. Šéfka Asociace krajů ČR Jana Mračková Vildumetzová (ANO) Plagu po jednání tripartity kritizovala za nečinnost při zvyšování kvality středních škol.

Novela zákona o pedagozích

Babiš na facebooku také připomněl, že se připravuje novela zákona o pedagogických pracovnících. "Chceme, aby kdokoli s vysokoškolským titulem mohl učit. Bude stačit, když si do tří let udělá pedagogickou přípravu," napsal. Uvedl, že ministerstvo školství sbírá podklady, na které obory chybí nejvíc učitelů. "V červnu bude mít hotový návrh investičního programu pro lékařské a pedagogické fakulty," dodal Babiš.