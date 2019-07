Audit je v Česku. Ministerstva dostala překlad zprávy o Babišově střetu zájmů

Ministerstva financí a pro místní rozvoj dostala oficiální překlad návrhu auditní zprávy Evropské komise o údajném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Informoval o tom dnes server iROZHLAS.cz. Podle návrhu auditní zprávy má Babiš nadále vliv v holdingu Agrofert, a je proto ve střetu zájmů při čerpání peněz z evropských fondů, Česko by kvůli tomu mohlo vracet do rozpočtu EU kolem 450 milionů korun. Česká ministerstva se po doručení oficiálního překladu budou moci k dokumentu vyjádřit, mají na to dva měsíce.

"Můžeme potvrdit, že ministerstvo financí obdrželo českou verzi návrhu auditní zprávy Evropské komise ohledně dotací z oblasti kohezní politiky,“ řekl serveru mluvčí ministerstva financí Zdeněk Vojtěch. "Dokument byl adresován také ministerstvu pro místní rozvoj, které bude koordinovat oficiální odpověď České republiky," uvedl. Ministerstvo průmyslu dál proplácí dotace Agrofertu Přečíst článek › Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) dnes po jednání vlády řekla, že zatím informaci o doručení překladu zprávy nemá. "Ta lhůta na vypořádání připomínek je tuším dvouměsíční, pak má Evropská komise tři měsíce na vydání definitivního auditu," uvedla. Babiš má stále vliv na Agrofert Auditní zpráva se týká peněz vyplácených z Evropského sociálního fondu (ESF), Evropského regionálního a rozvojového fondu (ERDF) a Kohezního fondu. Dokument uvádí, že Babiš i přes vložení Agrofertu do svěřenských fondů má stále vliv na firmu i zájem na jejím hospodářském úspěchu a současně má jako předseda vlády vliv i na použití unijních peněz. Premiér to opakovaně odmítl. ON-LINE: Babišova vláda jede dál, podržela ji ČSSD. Diskuze trvala 17 hodin Přečíst článek › Anglickou verzi zprávy dostaly české úřady na konci května, počátkem června dokument unikl do médií. Nyní dostala ministerstva oficiální překlad, tím začala běžet dvouměsíční lhůta pro jejich vyjádření. Poté Evropská komise rozhodne o konečném znění zprávy a zveřejní konečné rozhodnutí ohledně peněz z fondů. Babiš v červnu několikrát vyjádřil přesvědčení, že Česko žádné peníze nebude muset vracet. Kromě auditu ohledně Kohezního fondu, ESF a ERDF zkoumali auditoři Evropské komise také zemědělské dotace pro Agrofert. Český překlad této auditní zprávy dostalo ministerstvo zemědělství na konci června. Odpověď na tuto zprávu připraví ve dvouměsíční lhůtě Státní zemědělský intervenční fond. Na Letné se sešlo čtvrt milionu demonstrantů. Babiš: Nerozumím jim Přečíst článek ›

Autor: ČTK