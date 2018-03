Ministerstvo couvlo. Kvůli Masarykovi otevře Černínský palác i dnes

Na ministerstvu se rodí plán na zavedení jízdného zdarma, i když tak úplně zdarma nebude. Místo něj sleva 75 procent ve vlacích i autobusech. Za šest miliard ročně studenti do 26 let, děti a mládež od 6 do 18 let a senioři nad 65 let mají jezdit vlaky a autobusy po celém Česku o 75 procent levněji, než ostatní platící cestující.