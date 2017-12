Ministerstvo neví, zda může zveřejnit zprávu OLAF. Čeká na analýzu

Ministerstvo financí si nechává zpracovat právní analýzu, zda může zveřejnit zprávu Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) o vyšetřování farmy Čapí hnízdo. O povolení zveřejnit zprávu požádalo i OLAF, řekla dnes novinářům ministryně Alena Schillerová (za ANO).

O poskytnutí závěrečné zprávy úřadu požádal ministerstvo poslanecký klub Pirátů či poslanec Dominik Feri (TOP 09). Informace, které bude možné zveřejnit, by chtěla Schillerová poskytnout v řádu dnů. Kvůli padesátimilionové dotaci pro farmu Čapí hnízdo byl obviněn premiér Andrej Babiš (ANO).

"Dokud nebudu mít zpracovanou analýzu od právníků, informace od OLAFu, případně se obrátím na dozorujícího státního zástupce, tak ministerstvo financí zprávu zveřejnit nemůže," řekla dnes Schillerová. Vyjádření státního zastupitelství chce získat z toho důvodu, že se nechce dopustit maření vyšetřování. Na OLAF se české ministerstvo obrátilo ve středu. Schillerová tvrdí, že zprávu nečetla, dokumentem se zabývají úředníci, kterým daná problematika přísluší.

Ministerstvo financí zprávu OLAF obdrželo ve středu a předalo ji ministerstvu pro místní rozvoj, vedení ROP Střední Čechy a Nejvyššímu státnímu zastupitelství (NSZ), které se případem farmy Čapí hnízdo zabývají. NSZ dnes oznámilo, že dokument předá Městskému státnímu zastupitelství v Praze. K obsahu zprávy nebude poskytovat informace, protože dokument může sloužit jako důkaz v trestním řízení a zveřejněním podrobností by mohlo být mařeno trestní řízení.

O poskytnutí zprávy OLAF požádali ministerstvo před týdnem Piráti, opírají se při tom o jednací řád Sněmovny, podle kterého mohou poslanci žádat ministerstva o informace potřebné pro výkon funkce, a o zákon o svobodném přístupu k informacím. Argumentují tím, že informace jsou důležité pro posouzení žádosti o vydání Babiše a místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka ke stíhání. Policie oba politiky viní z podvodu.

Evropská komise minulý týden doporučila Česku, aby Čapí hnízdo vyňalo z projektů financovaných z evropských fondů. Schillerová dnes řekla, že na posouzení žádosti mají české úřady dva měsíce. Pokud by skutečně bylo vyňato, bylo by podle ministryně na rozhodnutí ROP Střední Čechy, zda zahájí správní řízení a bude chtít dotaci vrátit.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na stejnojmennou akciovou společnost s akciemi na majitele. Jediným akcionářem byla akciová společnost ZZN Pelhřimov. Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod, přitom ale díky ní nebylo možné dohledat majitele firmy, která tak získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.