Ministerstvo práce dalo jedenáct trestních oznámení kvůli IT zakázkám

Pořádný poprask vyvolal ve středu ráno tweet svérázného herce Petera Fondy. Ten totiž v reakci na rozdělování rodin migrantů prohlásil, že syn Donalda Trumpa Barron by měl být umístěn do klece s pedofily. Jak uvádí americký zpravodaj The Daily Caller, prezidentova manželka Melania již požádala o speciální ochranku.