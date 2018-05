Ministerstvo práce navrhuje zrušit e-neschopenky. Chce nový projekt

Ministerstvo práce je pro prozatímní zrušení a ze zákona vyškrtnutí elektronické neschopenky, které se měly v Česku používat od ledna 2019. Podle vedení resortu není jejich zavedení v tomto termínu reálné a představovalo by "poměrně masivní a komplexní zásah" do nemocenské.

Vzniknout by měla úplně nová právní úprava tak, aby e-neschopenky začaly fungovat od ledna 2021. Ministerstvo to uvedlo v podkladech k novele, která e-neschopenky ruší. Návrh zveřejnila na svém webu vláda. Záměr by měla brzy projednat.

"Není již reálné, aby úprava byla zavedena v původně předpokládaném termínu 1. ledna 2019," uvedlo ministerstvo v podkladech k novele. Podle vedení resortu se při přípravách ukázalo, že zavádění bude složitější a také náročnější na čas.

O projektu e-neschopenek by měla ve středu jednat tripartita, která bude diskutovat o návrzích na zrušení karenční doby a výši nemocenské v prvních třech dnech nemoci. Zaměstnavatelé uvedli, že by se případné proplácení náhrad výdělku za první tři dny stonání mělo obnovit až po odstartování e-neschopenek.

O elektronických neschopenkách jednala v dubnu vláda Andreje Babiše (ANO). Sněmovní sociální výbor se jimi zabýval už v únoru, pak se na ně zaměřil také jeho podvýbor pro informační systémy. Podle poslanců Pirátů za zpoždění projektu může nynější vedení ministerstva v čele s ministryní Jaroslavou Němcovou (ANO), které po svém nástupu do úřadu v přípravách nepokračovalo.

Nynější vedení resortu navrhuje vyškrtnutí elektronických neschopenek, které by měli lékaři od ledna příštího roku používat dobrovolně, ze zákona. Podle autorů návrhu nynější legislativní úprava obsahuje "některé nejasnosti". Uvedli, že zrušení ale neznamená opuštění záměru zprovoznit e-neschopenky. Ministerstvo plánuje do konce roku předložit úplně nový návrh na jejich zavedení tak, aby se začaly používat od ledna 2021.

Podle autorů návrhu se letos bude schvalovat národní informační koncepce ČR. Elektronická neschopenka by s ní měla být v souladu a zapadat by měla i do pravidel zákona o elektronizaci zdravotnictví, který má vzniknout, zdůvodňuje záměr zrušit nynější ustanovení o e-neschopence ministerstvo práce. Podle něj by zavedení nyní představovalo "poměrně masivní a komplexní zásah do stávajícího systému provádění nemocenského pojištění".

V podkladech k návrhu autoři píšou, že koncem roku 2016 rozhodlo tehdejší vedení resortu s ministryní Michaelou Marksovou (ČSSD) o urychlení projektu e-neschopenky. Její úprava se pak loni do zákona dostala dodatečně až ve Sněmovně. Nynější představitelé ministerstva poukazují na to, že schválení tak nepředcházelo běžné projednání s vypořádáním připomínek a zhodnocením dopadů.

Pracovníci ministerstva začali chystat návod na používání e-neschopenek loni v červnu. Ohled se bral na zabezpečení citlivých údajů. Zástupci resortu v únoru sociálnímu výboru řekli, že je nastavení připraveno, rozhodovat se mělo o technickém provedení. Projekt zahájila Česká správa sociálního zabezpečení, která nemocenské vyplácí. Měl být součástí jednotného informačního systému resortu.