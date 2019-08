Ministerstvo pošle odpověď na audit EK. Dostálová: Rozporovali jsme každou větu

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) pošle ve středu do Bruselu odpověď na první předběžný audit Evropské komise (EK) k údajnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Ministryně Klára Dostálová (za ANO) to řekla Deníku N. Úřad měl původně odpovědět na začátku srpna, Evropská komise ale vyhověla žádosti ministryně a prodloužila lhůtu do 2. září.

„Odpověď zítra odešleme na stálé zastoupení v Bruselu a stálé zastoupení ho musí do pondělka vypravit, protože do 2. září má odejít na Evropskou komisi,“ řekla v rozhovoru pro Deník N ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Podle návrhu auditní zprávy má Babiš stále vliv na svou bývalou firmu Agrofert, a je proto ve střetu zájmů při čerpání peněz z evropských fondů. Česko by kvůli tomu mohlo vracet do rozpočtu EU kolem 450 milionů korun. Babiš v minulosti řekl, že vracení peněz nehrozí. Žádost o odklad. Ministerstvo chce delší lhůtu k vypracování odpovědi na audit Přečíst článek › Obsah odpovědi Dostálová neprozradila, argumentace by ale podle ní měla být ve prospěch Česka. "Až přijde finální zpráva, bude to trošičku jiná otázka. Nyní ale rozporujeme každou větu na každé stránce. Cítíme se velmi dotčeni, protože spousta věcí není pravda," uvedla Dostálová. Mnoho podkladů, které auditorům úřad dal, se podle ní neobjevila v předběžné auditní zprávě. Měla také dojem, jako by se kontroloři v průběhu auditu střídali a nepředali si informace. Prodloužená lhůta na odpověď Návrh auditní zprávy v angličtině dorazil do Česka na konci května, druhý červencový týden dostaly MMR a ministerstvo financí oficiální český překlad. Tím také začala běžet lhůta pro vypracování odpovědi. Obvykle unijní úřady dávají na odpověď dva měsíce, mají ale právo lhůtu zkrátit na minimálně 30 dnů, což učinily i v případě Česka. MMR však uspělo s žádostí o prodloužení. "Odpověď zítra (ve středu) odešleme na stálé zastoupení v Bruselu a stálé zastoupení ho musí do pondělka vypravit, protože do 2. září má odejít na Evropskou komisi," řekla Dostálová Deníku N. Druhý návrh auditu, který se věnuje dotacím v zemědělství, zatím nezveřejnila ani média. Co odpověď EK obsahuje, nechtěla Dostálová prozradit. Uvedla však, že ministerstvo prakticky celý dokument rozporuje. Dostálová také uvedla, „Až přijde finální zpráva, bude to trošičku jiná otázka. Nyní ale rozporujeme každou větu na každé stránce. Cítíme se velmi dotčeni, protože spousta věcí není pravda,“ dodala. ANO si během léta polepšilo. Svůj hlas by mu dalo třicet procent voličů Přečíst článek ›

Autor: Redakce, ČTK