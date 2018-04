Ministerstvo se obrací na policii kvůli tendru na právní služby ČSSZ

Ministerstvo práce a sociálních věcí upozornilo policii na zakázku na právní služby pro Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ), když předsedala věřitelskému výboru těžební firmy OKD a zastupovala v něm stát. Podle vedení resortu správa či ministerstvo dokázaly tehdy zajistit právní záležitosti samy a nebylo nutné využívat a platit externí právníky.

Jaroslava Němcová.Foto: ČTK/Kateřina Šulová

Podnět k vyšetřování dala ministryně v demisi Jaroslava Němcová (ANO) policii 3. dubna. Týkal se neznámého pachatele. Auditoři resortu při kontrole zjistili, že "došlo k nehospodárnému nakládání s veřejnými prostředky v řádech milionu". V době, které se podnět týká, byla ministryní práce Michaela Marksová (ČSSD).

"Lze se totiž domnívat, že ČSSZ, respektive resort ministerstva práce byl schopen v daném období zajistit zastoupení svými zaměstnanci, jak tomu bylo doposud, a to jak po věcné, personální, odborné, právní i jakékoliv jiné stránce bez potřeby využití externích služeb," uvedl mluvčí ministerstva Vladimír Řepka.

Těžební společnost OKD se dostala do úpadku v roce 2016 kvůli klesajícím cenám uhlí a předluženosti. Sama na sebe podala insolvenční návrh. Věřitelé přihlásili pohledávky za víc než 20 miliard korun, insolvenční správce ale většinu této sumy neuznal.

Věřitelskému výboru předsedala od konce loňského srpna ČSSZ, která zastupovala stát. Věřitelé, insolvenční správce i soud firmě schválili reorganizační plán. Majitelem OKD se letos 4. dubna stal znovu stát. Za akcie firmy zaplatil téměř 80 milionů korun. Ztrátové šachty se utlumí a zaměstnanci se budou propouštět postupně. Některé doly budou v provozu zřejmě až do roku 2023, do roku 2026 by měla trvat jejich likvidace.