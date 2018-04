Počet učitelů se zvýší o deset procent do tří let, tvrdí ministerstvo školství

Stabilní společnost Exicom hledá do svého týmu řidiče a řidičky s praxí v MKD.

Administrativa - Motorizovaní doručovatelé poštovních zásilek 16 000 Kč

Motorizovaní doručovatelé poštovních zásilek DORUČOVATEL/KA LISTOVNÍ MOTORIZOVANÍ - DEPO PROSTĚJOV. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16000 kč, mzda max. 17000 kč. Volných pracovních míst: 3. Poznámka: Nástup ihned. Osobní kontakt po tel. domluvě paní Voglová tel. 731 134 840 nebo zašlete životopis na adresu Voglova.Petra@cpost.cz., , Hodíte se k nám, protože:, - jste aktivní, máte vhodný zdravotní stav a baví Vás procházky na čerstvém vzduchu, - si dokážete svou práci zorganizovat, - rád/a se setkáváte s lidmi a nerozhází Vás, pokud soused vstane levou nohou, - si přejete doručit vše, co jste si zabalil/a, - nevadí Vám zazvonit ještě jednou, když Vás klient neslyšel, - ať Vás doma chválí nebo ne, my rozhodně oceníme, že jste zodpovědný/á, - pohled na počítač Vás nevyděsí , - ve skříni máte schovaný minimálně výuční list a "béčkový" řidičák, Jak bude vypadat váš pracovní den:, - Připravíte si obálky a balíčky tak, aby se Vám dobře roznášely v Prostějově a okolí, - Nezapomenete přibalit letáky a složenky., - Dojdete si k zákazníkům pro úsměv za včasné dodání., - Můžete klientům poradit, jak získat lepší služby nebo informovat o nabídkách, které jim usnadní život., - Doručovat budete pěšky i služebním vozem., Proč pracovat právě u nás?, - Výplata chodí na den přesně, zdravotní a sociální pojištění platíme za Vás řádně. , - Jsme sehraný tým - vše potřebné Vás naučíme., - Díky ranním směnám a volným víkendům Vám zbyde čas i pro Vás., - Po 5ti měsících dostanete náborový příspěvek až 15 000 Kč pro lehčí start u nás (při nástupu nejpozději do 28.2.2018)., - Volno si užijete i o 5týdenní dovolené., - Máme pro Vás i další benefity (stravenky v hodnotě 70 Kč, příspěvek zaměstnance na stravenku jen 16 Kč, ubytování ve firemních rekreačních zařízeních, příspěvky na dovolenou a dětské tábory, volno pro rodiče, aj.)., - Už po roce práce u nás dostanete smlouvu na dobu neurčitou., - Většinu práce můžete strávit na čerstvém vzduchu., - Pravidelným pohybem se udržíte v kondici.. Pracoviště: Česká pošta, s.p. - depo prostějov 70, Háj, č.p. 379, 798 12 Kralice na Hané. Informace: Petra Voglová, +420 731 134 840.