Jen do konce srpna si mohli ředitelé základních škol v Česku držet ukrajinské asistenty. Na začátku září je začali hromadně propouštět. Důvodem k tomuto kroku je dle nich liknavost ministerstva školství. To teprve pár dní po začátku nového školního roku oznámilo, že na asistenty vyčlení 116 milionů korun. Kdy však přijdou peníze na účet, nikdo netuší.

Učitelka a žáci - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Jako červený hadr na býka působí nyní vyřčení názvu ministerstva školství (MŠMT) na ředitele a ředitelky základních škol napříč republikou. Vedení školských zařízení vadí liknavý přístup ministerstva v otázce ukrajinských asistentů.

Nedokázalo totiž do konce prázdnin oznámit, zda s asistenty, jejichž práce spočívá v podpoře začleňování válečných uprchlíků z Ukrajiny do škol v Česku, dál počítá. Školy se proto s mnoha z nich musely rozloučit, respektive jim neprodloužit smlouvy, které s nimi měly do konce srpna.

Podle prezidenta Pedagogické komory Radka Sárköziho se jednalo přibližně o 500 smluv. „Ministerstvo zaspalo. O tom, že nejsou nastavená pravidla od nového školního roku, vědělo už od konce července. Nikdo s námi o tom však nemluvil a jen nám bylo řečeno, že se to vyřeší a nemáme se obávat,“ uvedl Sárközi.

Dva měsíce prázdnin však utekly jako voda a ředitelé stále neměli jistotu, zda asistenty zaplatí. Začali je proto propouštět. A to i přes to, že tento týden MŠMT oznámilo, že na asistenty pedagoga pro ukrajinské uprchlíky půjde do konce tohoto roku téměř 116 milionů korun. Dodatkem tiskové zprávy pak bylo, že o peníze na ně si mohou ředitelé žádat od středy 6. září.

Na vládu se ze škol valí kritika

I to považují ředitelé, kteří se pod podmínkou anonymity svěřili se svými zkušenostmi Deníku, za amatérismus na ministerstvu. „Tisková zpráva je jedna věc a oficiální sdělení druhá. Nás zatím nikdo oficiálně neinformoval. A přitom se o tom problému vědělo dlouho. Ministerstvo zkrátka zaspalo. A nebylo to poprvé,“ řekl ředitel jedné ostravské školy.

Ten se musel na začátku roku rozloučit s jednou asistentkou. „A teď si budu držet palce, aby si nenašla jinou práci. Bez ní se s ukrajinskými žáky, kterých tu máme asi 70, jen těžko domluvíme,“ dodal.

Ještě ostřeji na současnou situaci reagovala ředitelka školy z Orlickoústecka. „Měli jsme asistentku na půl úvazku, která ale zůstala o prázdninách na Ukrajině. Nyní mám skvělou kandidátku, ale nevím, zda ji mohu přijmout. Podle té poslední metodiky pravděpodobně nesplňujeme počet deseti cizinců,“ uvedla ředitelka.

Navíc má obavy z toho, kdy slíbené peníze přijdou. „Loni je sice přislíbili v půlce září, ale poslali je až v prosinci,“ dodala.

Reakce ministerstva?

Podle Sárköziho je toto další problém, „Dokud MŠMT peníze fyzicky nepošle na účty škol, tak je nemohou přijmout. Jedna z možností je sáhnout ostatním pedagogům na odměny, ale to si nikdo z ředitelů netroufne a je to špatná cesta,“ uvedl Sárközi.

Zástupci ministertva tvrdí, že peníze na ukrajinské asistenty poskytne prostřednictvím krajských úřadů a pražského Magistrátu. „Předpokládaná částka na ukrajinské asistenty od září do konce prosince tohoto roku je téměř 116 milionů korun. Bližší informace ohledně počtu zapojených škol se dozvíme z mimořádného sběru dat v září. Školy opět nebudou muset vyplňovat žádné žádosti navíc, pouze v uvedeném sběru dat potvrdí, zda mají, nebo naopak nemají o tuto pozici a její financování ze strany státu zájem,“ vysvětlil vrchní ředitel sekce vzdělávání na MŠMT Jan Mareš.