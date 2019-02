Ministerstvo vnitra chce změnit ústavu. Důvodem je i korespondenční volba

Termín pro vypsání mimořádných voleb by se v případě předčasného rozpuštění Poslanecké sněmovny měl prodloužit o třetinu, ze šedesáti na devadesát dnů. Navrhuje to ministerstvo vnitra v novele ústavy a v dalších volebních zákonech, které poslalo do připomínkového řízení.

Důvody jsou podle něj dva. Jednak je to nutnost dát kandidátům dostatek času na předvolební kampaň jako u normálních voleb. Druhým důvodem je snaha umožnit v Česku zavedení korespondenčního hlasování pro krajany v zahraničí, které vláda přislíbila v programovém prohlášení. Krátké lhůty „Podle současné právní úpravy zákonem stanovené zkrácené lhůty pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny neumožňují technicky zajistit korespondenční hlasování," konstatuje ministerstvo v návrhu, který má Deník k dispozici. Korespondenční hlasování podle úřadu vyžaduje tisk hlasovacích lístků v dostatečném předstihu, aby je lidé stihli vyplnit a odeslat zpět. To ovšem není jediná změna, kterou ministerstvo v novele ústavy navrhuje. Chce v ní zafixovat i velikost senátních obvodů, jejichž hranice se v současnosti změní pokaždé, když se výrazně změní počet jejich obyvatel. Tento princip má zaručit, aby měl každý hlas stejnou váhu. Podle ministerstva vnitra je důvodem přání samotných senátorů, podle nichž by při vymezení jednotlivých obvodů mělo hrát větší roli hledisko geografické než demografické.

Autor: Pavel Cechl