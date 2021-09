Rozhodnutí úřadu je pravomocné, ministerstvo tak musí pokutu do dvou měsíců zaplatit. Rozhodnutí ÚOHS může napadnout správní žalobou u Krajského soudu v Brně, její podání ale neodkládá povinnost sankci zaplatit.

Uvedl, že je možné pořídit dodatečné dodávky zbraní i po uplynutí doby tří let od uzavření původní smlouvy, současně však uvedl, že prodloužení této doby nemůže být bezbřehé a musí mít limity. Čím více je zákonná tříletá doba překročena, tím závažnější musí být zvláštní okolnosti, které toto překročení ospravedlňují.

Zákon pro dodatečné dodávky stanovuje lhůtu tří let, kterou lze překročit pouze za zvláštních okolností. Ty ale podle úřadu nenastaly. Ministerstvo se rozhodnutí úřadu bránilo podáním rozkladu k jeho předsedovi, ten se ale ztotožnil s rozhodnutím první instance a rozklad zamítl.

"Je to zakázka Policie ČR, budu požadovat jasné vysvětlení od policejního prezidia a případné vyvození osobní zodpovědnosti osob, které dle ÚOHS postupovaly v rozporu se zákonem," uvedl na twitteru Hamáček. Mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík ČTK řekl, že policie rozhodnutí obdržela. "Seznamujeme se s jeho obsahem a provedeme situaci odpovídající právní kroky," dodal Moravčík.

Úřad upozornil na špatný postup ministerstva u tří zakázek z let 2017 až 2020, které se týkaly dodávek samopalů a pušek. Uzavření smlouvy ve všech třech případech předcházelo jednací řízení bez uveřejnění, jehož využití ministerstvo zdůvodnilo tím, že šlo o rozšíření původních smluv uzavřených v letech 2001 až 2004. Ministerstvo takto nakoupilo 1873 souprav zbraní.

