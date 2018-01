Ministerstvo financí vyjmulo Čapí hnízdo z evropského financování

Další krok v kauze Čapí hnízdo. Ministerstvo financí vyňalo projekt z evropského financování. Kvůli nesrovnalostem s dotacemi už vydala sněmovna k trestnímu stíhání premiéra v demisi Andreje Babiše i prvního místopředsedu hnutí ANO Jaroslava Faltýnka.

„Dostala jsem dnes informaci, že ministerstvo financí vyňalo Čapí hnízdo. Ve výboru tak půjde už jen o jakousi organizační záležitost týkající se ukončování programu,“ informovala na jednání středočeského zastupitelstva hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).

Od ministerstva se tento krok očekával. Podle něj je totiž vyjmutí nejlepší možné řešení, jinak by Česku hrozilo krácení už přidělených peněz z Evropské unie. Vyjmutí projektu znamená, že projekt zůstává financován z rozpočtu Regionální rady ROP Střední Čechy jakožto poskytovatele dotace.

Před dvěma týdny přitom výbor ROP Střední Čechy vynětí farmy Čapí hnízdo neodsouhlasil. Zástupci STAN, ODS a TOP 09 se obávali většího politického tlaku ze strany Babiše. Jejich hlavním argumentem byly obavy, že pokud by se kauza stala pouze národní záležitostí, bez účasti Bruselu, hrozí, že české úřady by ji nemusely důsledně vyřešit.

Babiš s Faltýnkem důrazně obvinění odmítají, považují ho za vykonstruované a účelové. Policie obvinila celkem jedenáct lidí. Patří k nim i Babišova manželka Monika Babišová a jeho dvě dospělé děti z prvního manželství.

Poslanci vydali poprvé představitele hnutí ANO ke stíhání loni v září. O měsíc později byli obviněni, jejich stíhání bylo přerušeno po říjnových parlamentních volbách, kdy Babiš s Faltýnkem znovu získali poslanecké mandáty, a tedy i imunitu. Nově sněmovna vydala lídry ANO letos v polovině ledna.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na stejnojmennou akciovou společnost s akciemi na majitele. Jediným akcionářem byla akciová společnost ZZN Pelhřimov.

Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod. Kvůli změně nebylo možné dohledat majitele firmy, která tak získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.

Vynětí více než 40 projektů

Ministerstvo financí souhlasilo s vyjmutím projektů u sedmi operačních programů tak, jak navrhovala Evropská komise. V tiskové zprávě to dnes uvedlo MF.



MF dnes také potvrdilo dřívější informací, že Evropská komise navrhla vyjmout 44 projektů ze šesti programů. Navíc v případě Operačního programu Doprava byly vyňaty dva projekty ještě před obdržením dopisu od komise na konci loňského roku. V případě ROP Severovýchod tak šlo o pět projektů, u ROP Jihovýchod o tři projekty, u ROP Střední Čechy o dva projekty, u ROP Moravskoslezsko o jeden projekt, u ROP Střední Morava o 19 projektů a u Operačního programu Životní prostředí o 14 projektů k vyjmutí.



"Jak ministerstvo financí již dříve předeslalo, vynětí z evropského financování umožní definitivní účetní a finanční uzavření operačních programů minulého programového období ze strany Evropské komise a dosažení plné finanční alokace prostředků vyhrazených z rozpočtu EU na příslušné operační programy," uvedl úřad.



MF dál upozornilo, že všechny regionální rady zmíněných operačních programů, s výjimkou ROP Střední Čechy, s vynětím souhlasily. U ROP Střední Morava a ROP Moravskoslezsko, kde EK navrhla rovněž vynětí, se zatím podle MF vedou jednání s příslušnými regionálními radami.



Ministerstvo zopakovalo, že rozhodnutí o vynětí či nevynětí sporných výdajů z evropského financování nezasahuje do probíhajícího trestního řízení na národní úrovni, ani nemá vliv na případná budoucí správní řízení o odebrání dotace. "Posouzení, zda došlo k porušení podmínek poskytnutí dotace, je plně v kompetenci poskytovatele dotace, který v případě jeho prokázání buď zahájí příslušné správní řízení, případně se připojí jako poškozená osoba s nárokem na náhradu škody v rámci trestního řízení," uvedlo MF.