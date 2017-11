Vnitro vystavilo stopku 11 uchazečům o Hrad. Do voleb půjde devět kandidátů

Ministerstvo vnitra napsalo 11 uchazečům o účast v prezidentských volbách, že nesplňují zákonné podmínky, které již nemohou napravit. Chybí jim podpisy občanů či členů parlamentu nebo kandidaturu podali pozdě. Jde o méně známé uchazeče o Hrad.

Vyplývá to z výzev a sdělení, které ministerstvo zveřejnilo na svých webových stránkách. Do prezidentských voleb se tak pravděpodobně zapojí devět lidí, kteří svou kandidaturu a podporu oficiálně oznámili v uplynulých týdnech.

Šest z 11 uchazečů nejenže nemá potřebné podpisy, ale nesplnili i další formální požadavky, neuvedli třeba svůj věk. O vyřazení či přijetí kandidátních listin ministerstvo rozhodne až 24. listopadu.

Nesplnění zákonné podmínky, kterou již nemohou napravit, vnitro sdělilo Petru Blahovi, Danielu Felkelovi, Oldřichu Fialovi, Romanu Hladíkovi, Terezii Holovské, Liboru Hrančíkovi, Davidu Chadimovi, Anně Kašné, Martinu Ludačkovi, Karlu Světničkovi a Josefu Tomanovi. Poslední jmenovaný tvrdil, že ministerstvu vnitra poslal poštou 75 tisíc podpisů občanů. Vnitro ale uvedlo, že má k dispozici podpisy jen 11 občanů.

Do voleb by tak mělo jít devět veřejně známých zájemců o Hrad. Měli by mezi nimi podle dostupných informací být tři kandidáti, kteří mají podporu minimálně 20 poslanců, a to bývalý šéf Škody Auto Vratislav Kulhánek (ODA), prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek (za Realisty) a hudebník a šéf strany Rozumní Petr Hannig.

Další tři uchazeče navrhla skupina senátorů. Podpisy více než deseti senátorů oznámili bývalý velvyslanec ve Francii Pavel Fischer, lékař a aktivista Marek Hilšer a bývalý premiér Mirek Topolánek. Prezidentskou nominaci s podporou více než 50 tisíc občanů by měli mít podle dostupných informací zajištěnu současný prezident Miloš Zeman, bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš a podnikatel a textař Michal Horáček.