"Můj táta byl ministr zdravotnictví!" "Můj táta taky!" "Ale můj táta dvakrát!!!" Tak zní jeden z mnoha vtipů, které se okamžitě vyrojily v sociálních sítích poté, co český premiér Andrej Babiš oznámil, že novým ministrem zdravotnictví bude po rezignaci Petra Arenbergera jmenován Adam Vojtěch - který na tuto funkci rezignoval loni v září.

Podruhé. A popáté

Adam Vojtěch se tak během ani ne jednoho roku stává v pořadí již pátým člověkem v této funkci: prvním byl on sám, druhým Roman Prymula, třetím Jan Blatný a čtvrtým Petr Arenberger. "Takže prosím vás, nastupuje Adam Vojtěch, připraví se Prymula. Takhle se vybírá snad už jen trenér ve Spartě," glosoval to na svých profilech na sociálních sítích novinář Jindřich Šídlo.

Vojtěchovo opětovné jmenování ministrem zdravotnictví musí Babiš podle svých vlastních slov ještě probrat s prezidentem Milošem Zemanem. Problém ovšem neočekává. "Pan prezident bude hovořit s panem premiérem, až poté budeme sdělovat stanovisko," oznámil mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

Uznávaný dermatolog Petr Arenberger, který se 7. dubna stal již čtvrtým "covidovým" ministrem zdravotnictví, čelil hned několika skandálům. Problémy měl například se svými majetkovými přiznáními, v nichž neuvedl řadu skutečností. Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, jejímž šéfem byl před svým vládním angažmá, rovněž pronajímal vlastní nemovitost.

Podle Babiše Arenberger svůj konec ve funkci odůvodnil tím, že se společně se svou rodinou ocitl pod tlakem. Na něj si ostatně na pondělní tiskové konferenci stěžoval i sám ministr. "Někdy už to média trochu přehánějí. Kdybych mohl požádat, už mě trochu nechte v klidu. Pokud už je ten tlak veden i třeba na rodinu, tak si myslím, že ministr zdravotnictví si toto nezasluhuje," vyzval novináře Arenberger.

Babiš: Vojtěch setrvá do konce vlády

Podle Babiše byl Vojtěch, jenž v současnosti působí ve funkci předsedy představenstva společnosti Krajská zdravotní sdružující šest nemocnic v Ústeckém kraji, schopný ministr a jeho odstoupení loni v září údajně premiéra mrzelo. Nyní prý má zůstat ve funkci ministra až do konce Babišovy vlády. "Už to můžu říci, ministr nebude pátý, ale čtvrtý a bude to Adam Vojtěch," prohlásil v úterý 25. května předseda vlády Andrej Babiš.

Vtipálci, kteří si ze jmenování staronového ministra začali okamžitě dělat legraci, to ale vidí jinak: "Předpověď ministrů zdravotnictví: Červen, červenec Vojtěch, srpen Prymula, září Blatný," zavtipkoval si reklamní odborník Tomáš Mrkvička.

A další vtipy začaly pršet na Twitteru.

z uniklého interního průzkumu ?ANO. "Většina našich voličů nepostřehla, že Adam Vojtěch už není ministr a tak si ničeho ani nevšimne?‍♂️". ?"Ale holky říkaly, že Finsko?? je jinde…"?? — Pavel Bělobrádek (@PavelBelobradek) May 25, 2021

Arenberger vydržel 48 dní, což nedosahuje ani celkového počtu jeho nemovitostí. — Roman Šafhauser (@Baklazaan) May 25, 2021

Však počkejte, až se vrátí Taťána Malá! — Ján Simkanič (@Simindr) May 25, 2021

Teď se budou tvářit, že se těch 8 měsíců nestalo. — Daniel Morávek (@DanMoravek) May 25, 2021

A už mi to přilétlo po síti! Škoda, že je autor v utajení…? pic.twitter.com/4Mp8OmeHPv — Alexandr Mitrofanov (@AlexandrMitrofa) May 25, 2021