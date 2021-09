Ministr řekl, že závěry auditu nepodceňuje a chce, aby na jeho odborný aparát bylo spolehnutí. "Potřebuji, aby ta opatření byla potvrzena a verifikovaná i ze strany právní sekce. Dále potřebuji vědět, že je vše v pořádku, a tady se zdá, že ne vždy se právní přezkum prováděl a nedocházelo k upozornění, že by ta opatření byla dostatečně odůvodněná, a to se musí změnit," uzavřel.

"V rámci auditní akce bylo navrženo jedno doporučení střední míry závažnosti a dvě vysoké míry závažnosti," stojí v jednapadesátistránkovém auditu. Prvním zjištěním kontrolorů bylo, že chybí "nastavení procesů do vnitřních metodických postupů spojených se zpracováním a vydáváním mimořádných a ochranných opatření v rámci pandemických situací". Druhé zjištění spočívá v tom, že v organizačním řádu ministerstva chybí nastavení pravomocí jednotlivých úředníků. "Jedná se o věci týkající se nedostatečného procesu tvorby opatření, respektive, kdo co má zajišťovat v rámci tvorby toho opatření," podotkl ministr. Poslední problém je podle auditorů v tom, že ani po roce se ministerstvu nepodařilo plně obsadit tým, který má bojovat s pandemií.

Soudy zrušily více než 25 mimořádných opatření, které ministerstvo v době boje proti epidemii covidu-19 vydalo. Často argumentovaly tím, že nebyly dobře odůvodněné. Vojtěch proto po svém návratu do čela resortu zadal v červnu audit, aby prověřil, zda a kteří jeho podřízení chybovali.

Policar se trest dozvěděl v pondělí večer, stejně tak jeho kolegové. Kolika dalších úředníků se postih dotkne, ministr neupřesnil. Náměstek ale na ministerstvu zůstává. „Probrali jsme to spolu, já jsem mu v pondělí sdělil mé výtky a bavili jsme se o auditu, on s tím nesouhlasí,” uzavřel ministr. Policar na žádost o vyjádření nereagoval.

Po auditu na ministerstvu zdravotnictví zadanému kvůli přípravě protiepidemických opatření rušených soudy budou mít odpovědní úředníci snížené platy, výpověď nikdo nedostane, uvedl server iRozhlas.cz. Kontroloři vedle nerespektování nejvyšších soudních autorit identifikovali tři hlavní pochybení. Úředníci mají vše napravit do konce října. Koronavirová opatření vydávaná ministerstvem zdravotnictví bude nově přezkoumávat Legislativní rada vlády. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) tak nastaví nový proces ohledně schvalování.

