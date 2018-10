Kritická situace v ostravské nemocnici: Ministr Vojtěch problém nevyřešil

/ROZHOVOR/ Během své páteční návštěvy Ostravy, kde přijel řešit kritickou situaci ve fakultní nemocnici, se snažil nejmladší ministr současné vlády Adam Vojtěch působit sebevědomě a klidně. Po schůzce s hejtmanem Ivo Vondrákem a primátorem Tomášem Macurou se před novináři dostal do defenzivy.

O čem jste na půdě Moravskoslezského kraje jednali?

S panem hejtmanem, primátorem a dalšími náměstky jsme si vyměnili argumenty k celé situaci ve FNO. Chci si dnes vyslechnout všechny strany. Nepřijel jsem tady teď dělat závěry nebo exekutivní kroky. Chci si situaci zmapovat a pak se rozhodnu.

Tento přístup ale situaci neřeší. Každým dalším dnem se krize uvnitř FNO zhoršuje.

Informace jsem v Praze čerpal jen z tisku. Špatný mediální obraz mě netěší. Znovu opakuji, chci mít ale komplexní pohled na problém, chci mluvit s odboráři, přednosty i lékaři. Prostě si vyslechnout všechny strany.

Jak dlouho budete přemýšlet a mapovat situaci?

Nemám žádné datum nebo termín. Další postup chci zvolit rychle, čtrnáct dnů přemýšlet nebudu. Je to podle mě legitimní postup. Situaci bych chtěl uklidnit.

Prý jste zpátky nabídl místo přednostovi porodnické kliniky FNO Ondřeji Šimetkovi, který to ale odmítl. Je to pravda?

Takhle to bylo předjednáno a byl to i jeden z požadavků. Měl jsem pocit, že se chystá do FNO vrátit.

Je důvodem jeho odmítnutí osoba ředitele Evžena Machytky?

Rozhodl se zpátky nenastoupit. Nechce pracovat pod ředitelem Evženem Machytkou, ale já musím opravdu mluvit i s dalšími přednosty, kterých je čtyřicet. Mně jde o to je všechny vyslechnout.