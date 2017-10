Ministr Brabec: Život je krátký na hádky. Země potřebuje stabilní vládu

/ROZHOVOR/ Co znamenají volební výsledky? Jak se bude vyjednávat? Nejen nad tím se zamyslel lídr krajské kandidátky ANO Richard Brabec v rozhovoru pro Deník.

Drtivé vítězství po celé republice včetně Ústeckého kraje si připsalo hnutí ANO Andreje Babiše. Uspěl také lídr krajské kandidátky, 51letý Richard Brabec, získal 8065 hlasů. Dosavadní ministr životního prostředí je poslancem od roku 2013, už v letech 2000 až 2004 byl také zastupitel Středočeského kraje. Lidé ho znají také z Lovochemie, které v letech 2005 až 2011 šéfoval. Jak budou vypadat jeho následující čtyři roky v roli poslance? A pomýšlí opět na ministerský post?

Co na výsledky říká vaše rodina?

Jsem rozvedený, mám dvě skoro už dospělé děti, ty mě ani předtím moc neviděly. Už si zvykly, že to s tátou nebylo moc jednoduchý, vždycky jsem byl trochu workoholik, i když jsem pracoval v privátním sektoru. Přítelkyně z toho ale moc velkou radost nemá. Volbami to ovšem neskončilo, naopak to všechno začíná. Je to vždycky do značné míry oběť rodině a ten zbytek času, který je, tak se člověk snaží s rodinou strávit. Určitě to ale nebude klidný čas, to je jasné.

Co podle vás výsledky voleb ukazují?

Jednoznačně to, že lidé chtějí změnu. V regionech, ve kterých nejsou spokojení se svou životní úrovní, už mají dost různých kombinací opoziční smlouvy tradičních politických stran. Ty byly dost často zezadu řízené velkými hráči, kteří do toho dělali své kšefty. Lidé chtějí, aby se to změnilo, včetně změny řízení státu. Jde o jasný signál, kdy lidé nechtějí profesionálního politika, ale někoho, kdo bude mít sílu a schopnosti, bude za ním už vidět kus práce. Není to tedy jen o hnutí ANO, ale rovněž o SPD a Pirátech, pro každého ale trošku z jiného důvodu. Voliči hnutí ANO tvoří na jedné straně kombinaci protestních hlasů a na druhé i oceňují to, co se povedlo za čtyři roky. A že toho nebylo málo.

Budete tedy spolupracovat s novými stranami?

Mám pocit, že všichni by chtěli bořit, ale nikdo nechce stavět. My jsme oslovili všechny. Připadá mi to seriozní a čekal bych to i ve chvíli, kdy by vyhrál volby kdokoli jiný. Na schůzce si řekneme podmínky spolupráce, ať už na pozici sněmovny nebo ve vládě. Jednání už probíhají, další budou pokračovat příští týden.

Některé strany ale dávají jasně najevo, že s hnutím ANO, potažmo s Andrejem Babišem si spolupráci nedovedou představit.

Prohlášení, které některé subjekty dělají, svědčí o tom, že příkopy, které si v předvolebních kampaních vykopali, zůstávají poměrně hluboké. Preference z hlediska většího průniku volebních programů přesto cítíme, mnohé subjekty ale mají pocit, že hnutí ANO je autoritářské a protievropské, což je nesmysl. Osobně mě to mrzí, život je krátký na hádky, země potřebuje stabilní vládu. Jenom stabilní vláda bude znamenat prosperitu, kterou jsme tady měli. Teď uvidíme, co z těch jednání, která budou bez červených rozsvícených světélek kamer a diktafonů, vzejde. Jestli ti lidé budou mluvit jinak a zda vidí nějakou možnost spolupráce.

Zastáváte pozici ministra životního prostředí. Budete usilovat znovu o tuto pozici?

Tenhle medvěd ještě běhá po lese. Pokud bych ale byl osloven do nějaké další vládní spolupráce, tak se netajím tím, že to je moje srdeční záležitost. Ministerstvo jsem zdědil v dost dezolátním stavu, podařilo se nám ho ale vykopat z popela. Boj se suchem, odpadová legislativa, snaha o zlepšení kvality ovzduší, pokračování v kotlíkových dotacích, to jsou všechno projekty, ve kterých bych rád se svým týmem pokračoval.

Jaká témata za Ústecký kraj hodláte v nové poslanecké sněmovně prosazovat?

Chtěl bych, aby se více peněz vracelo do Ústeckého kraje z jeho nerostného bohatství. Je tady také program restrukturalizace a program Restart, které mají šanci chátrání Ústeckého kraje zastavit. Ve sněmovně se chceme zaměřit také na přísnější postoj k výplatě sociálních dávek, které se Ústeckého kraje týkají. Někteří lidé jsou zdraví, ale nepracují, byť by mohli. Nepracuje druhá ani třetí generace. Žijí na sociálních dávkách, používají mnohdy děti jako prostředek na sociální dávky. Pomoc si zaslouží například handicapovaní lidé, kteří pracovat nemohou, ne ti, kteří systém jen zneužívají.