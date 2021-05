Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček připustil, že by se zahrádky restaurací mohly otevřít už 17. května. Záleží to však na mnoha faktorech. Už v pondělí vláda rozhodla, že se 10.5. otevřou obchody, služby a také muzea, galerie a památky i ve zbylých krajích České republiky, kde dosud nebyly přístupné veřejnosti.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Ondřej Požár

„V případě otevření zahrádek je rozhodující incidence 75 případů na sto tisíc obyvatel. Předpokládáme, že v pondělí by byla na úrovni přibližně stovky. Je pravda, že jsme říkali, že to nemůže být dříve než 17. května. To znamená, že máme sedm dní na to, abychom to srazili na úroveň 75, anebo se k tomu alespoň přiblížit," řekl Havlíček s tím, že incidence je orientační. Rozhodující jsou další faktory.