Ministr: Nešvar českého zdravotnictví? Nákup léků bez smluv a soutěží

Velkým nešvarem českého zdravotnictví je to, že řada nemocnic nakupuje léky bez smluv a soutěží. Při návštěvě ostravské Fakultní nemocnice (FNO) to uvedl ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch.

Ministr dnes novinářům sdělil, že v minulosti byly léky bez smlouvy nakupovány i ve FNO.

„Navíc proti běžným standardům se z nějakého důvodu nevyjednávalo ani o bonusech, které by mohla nemocnice získat v rámci nákupu léků. Přišla tak o možná až 30 milionů korun. Nový ředitel Evžen Machytka (pozn. red.: jmenován byl koncem letošního dubna) už přijal nápravná opatření a uzavřel asi 30 smluv na nákup léků. Smlouvy jsou transparentní a bonusy skončí na speciálním účtu,“ poznamenal Adam Vojtěch.

Ředitel FNO Evžen Machytka počátkem července odvolal přednosty Interní Kliniky Arnošta Martínka a Kliniky soudního lékařství Igora Dvořáčka, což zdůvodnil tím, že u nich mělo docházet ke střetu zájmů.

„Působili současně ve vedoucích funkcích ve FNO a současně v soukromé laboratoři, která byla významně preferována při odesílání diagnostických vzorků,“ vysvětlil už dříve Evžen Machytka.

Ten dnes uvedl, že oba jmenovaní mají nyní od zaměstnavatele takzvanou překážku v práci.

„Dokud nestanovím jasná transparentní pravidla odesílání vzorků do externích laboratoří, je pochopitelné, že nechci, aby do tohoto procesu zasahovali,“ dodal Evžen Machytka.

Zároveň připustil, že do CBG laboratoře jsou laboratorní vzorky z FNO stále posílány.

„Nemůžu ze dne na den ukončit posílání vzorků do jakéhokoliv subjektu, dokud nemám vybrán nový a dokud nebudeme mít jasný mechanismus pro odesílání laboratorních vzorků do externích laboratoří. Naší snahou bude ale směřovat co nejvíce vzorků do Státního zdravotního ústavu v Ostravě. Jde nám o to, aby to bylo ekonomicky co nejvýhodnější pro nemocnici,“ poznamenal ředitel.

Odvolaný přednosta Kliniky soudního lékařství Igor Dvořáček ve svém vyjádření pro Deník uvedl, že řada předních lékařských fakult a fakultních nemocnic v ČR má stejně jako FN Ostrava uzavřené smlouvy o spolupráci s privátními subjekty, což je obecně známo.

„U řady specializovaných vyšetření, která fakultní nemocnice neprovádějí, jde navíc o nutnost. Velmi nás proto překvapil cílený dehonestační a zjevně zástupný postoj nového vedení FNO,“ uvedl ve vyjádření Igor Dvořáček.

Celkový obrat FNO činil loni přes 5 miliard, jedna miliarda šla na léky, půl miliardy na zdravotnický materiál, mzdové náklady činily 2,2 miliardy.