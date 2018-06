Ministr obrany Metnar: Nastupuji s respektem. Klíčové jsou zakázky či nábor

Nový ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) za své priority ve funkci označil dokončení klíčových obranných zakázek, nábor vojáků či transparentnost nákupů. Řekl to novinářům po dnešním uvedení do úřadu premiérem Andrejem Babišem (ANO). Ve funkci nahradil Karlu Šlechtovou (za ANO).

Babiš označil za důležité, aby Metnar pokračoval v započaté práci odcházející ministryně, které za práci poděkoval. "Musíme mít jasno, že ministerstvo obrany nakupuje transparentně, že tam nejsou žádné vlivy lobbistických skupin," řekl Babiš. Šlechtová před svým odchodem často mluvila o vlivu zbrojařských firem na chod ministerstva. Svůj konec v čele úřadu označila za vítězství zbrojařů. Odkazovala na velké nákupy, které podle ní nyní vyšetřuje Vojenská policie.

Šlechtová avizovala, že novému ministrovi předá "v mašličkách" seznam podaných trestních oznámení. Metnar dnes potvrdil, že materiál společně s dalšími dokumenty od své předchůdkyně dostal. Babiš poznamenal, že je potřeba, aby se "všechny otázky", které Šlechtová nastolila, vyšetřily a veřejnost byla o výsledku informována.

Metnar řekl, že do čela ministerstva nastupuje s respektem, protože to není jednoduchý resort. Za jednu z priorit označil navýšení počtu vojáků. Chtěl by, aby Česká republika měla asi 30 tisíc vojáků z povolání, nyní jich je o necelých 6000 méně. Podporovat také bude programy dobrovolných cvičení či navýšení aktivních záloh.

Za dlouhodobý a přetrvávající problém označil zbrojní nákupy. Veřejné zakázky podle něj musí být transparentní a efektivní a musí se zrychlit. V plánu má revizi rozjetých klíčových akvizičních projektů. Obrana bude v blízké budoucnosti nakupovat za desítky miliard korun nové vrtulníky, radary, děla nebo bojová vozidla pěchoty.

Za důležitou Metnar považuje podporu domácího zbrojního průmyslu a za samozřejmé pak pokračování spolupráce v rámci OSN, EU a NATO.

Babiš připomněl, že 11. července v Bruselu začne dvoudenní summit NATO. První den bude Českou republiku zastupovat prezident Miloš Zeman, druhý den pak předseda vlády nebo první místopředseda Jan Hamáček (ČSSD), řekl premiér.