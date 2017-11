Ministr Pelikán podepsal dodatek k úmluvě Rady Evropy o korupci

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) dnes za Českou republiku podepsal dodatkový protokol k trestněprávní úmluvě proti korupci Rady Evropy. Česko závazky z protokolu v podstatě už plní, jeho podpisem dostálo poslednímu požadavku, který na něj kladla Skupina států proti korupci (GRECO), řekl po podpisu novinářům Pelikán.

"Jsme jednou z posledních zemí, které k němu dosud nepřistoupily. Byla to trochu ostuda, že to ČR ještě neudělala," uvedl. Protokol požaduje mimo jiné to, aby protikorupční opatření dopadala vedle soudců na rozhodce. "Ty závazky máme už v podstatě splněné, což je obvyklá praxe," dodal Pelikán. Ratifikace dokumentu by podle něj měla trvat zhruba rok.

GRECO zřídila Rada Evropy v roce 1999 kvůli monitorování států v oblasti dodržování protikorupčních standardů, sdružuje 49 států. Pelikán protokol podepsal u příležitosti dvoudenní konference Go For Zero Corruption, kterou v Praze spolu s GRECO pořádá ministerstvo spravedlnosti a Rada Evropy.

V hodnocení z letošního března GRECO Česko ocenila mimo jiné za úsilí o dosažení transparentnosti financování politických stran. Praha podle ní splnila devět ze 13 doporučení, jak by měla postupovat. Česko vybídla, aby urychlila proces ratifikace protokolu, který Pelikán podepsal dnes.

Skupina také opakovaně vybízí české orgány, aby vyjasnily, že všichni zaměstnanci ve veřejném sektoru spadají pod definici úplatkářství a nepřímého úplatkářství podle ustanovení trestního zákoníku.

Konference uzavírá čtvrté hodnoticí kolo v rámci GRECO, ČR dnešním podpisem plně splnila požadavky třetího, uvedl Pelikán. Česko už uvedlo do praxe některé prvky požadované ve čtvrtém kole. Jde například o registr majetkových oznámení podle zákona o střetu zájmů, kde musejí informovat o svých příjmech politici a vysoce postavení úředníci, dodal ministr.