Ministr Pelikán: Žádost USA o vydání Nikulina byla důvodnější

Německá automobilka Volkswagen (VW) skladuje na několika místech ve Spojených státech na 350 tisíc aut. Auta zpětně vykoupila od svých zákazníků za 7,4 miliardy (170 miliard korun) dolarů kvůli emisnímu skandálu Dieselgate. Zpět do prodeje by měly jít do dvou let.