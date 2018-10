Ministr Petříček chce navázat na lidskoprávní politiku 90. let

Být aktivní a rozvíjet širokou spolupráci s evropskými partnery chce nový ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Na včerejším setkání s novináři sdělil, že jeho prioritou je rozvoj vztahů se sousedy, což potvrzuje svou zítřejší první zahraniční cestou do Německa. Stejně tak bude rozvíjet kontakty s dalšími zeměmi EU, například Francií a Španělskem.

„S ohledem na brexit musíme budovat pevná spojenectví, zvyšovat svůj koaliční potenciál při prosazovaní zájmů ČR,“ řekl šéf diplomacie. Do konce roku ministr Petříček navštíví Paříž.

Hodlá též posilovat rozvojovou spolupráci v Africe, což podtrhne třeba otevření české ambasády v Mali. Česko by se mělo aktivně zapojit do evropského plánu na obnovu Sýrie. Nejzajímavější je ale Petříčkova snaha navázat na lidskoprávní politiku, kterou Česká republika prosazovala v 90. letech minulého století.

S podpisem by váhal

„V této oblasti musíme být důvěryhodní, čitelní a pragmatičtí,“ zdůraznil. Proto je pro něj logické trvat na protiruských sankcích jako společné strategii EU. Podle něj měla politika 90. let jasné cíle, a to vstup do NATO a EU, silné severoatlantické vazby. „Teď se občas zdá, že nevíme, kam patříme,“ podotkl Petříček.

V této souvislosti na otázku ohledně cesty předsedy sněmovny Radka Vondráčka do Ruska a jeho některá vystoupení uvedl, že parlamentní diplomacie jde mimo exekutivu, i když on se bude snažit o výměnu názorů a bude navštěvovat zahraniční výbory obou komor.

Svoji pozici může potvrdit už na návštěvě Číny, kam v listopadu odjede společně s prezidentem Milošem Zemanem. Na dotaz Deníku, zda by jako ministr zahraničí podepsal Memorandum čtyř českých představitelů k Číně, Petříček uvedl: „S podpisem bych váhal.“

S Babišem se shodne

Počítá také se schůzkami nejvyšších ústavních činitelů k zahraničněpolitickým tématům. A neobává se, že by mezi ním a premiérem byly kompetenční neshody. „Evropskou politiku vnímám jako domácí agendu, nevidím důvod pro třecí plochy,“ řekl.

Tomáš Petříček sdělil, že novým náměstkem pro bezpečnostní a multilaterální otázky bude Martin Povejšil, politickým náměstkem zůstává Lukáš Kaucký. Na post šéfa evropské sekce je vypsán konkurz, v němž je favoritem současný tajemník pro evropské záležitosti Aleš Chmelař. Miroslav Poche se zřejmě zařadí do sboru externích poradců, ale ministr s ním o tom teprve bude jednat.