Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) se při návštěvě Ukrajiny setká s prezidentem Petrem Porošenkem i představiteli krymských Tatarů. Příslušníci tatarské menšiny v minulých letech opakovaně protestovali proti ruské okupaci ukrajinského poloostrova Krym. Podpora územní jednoty Ukrajiny bude jedním z hlavních témat Petříčkovy návštěvy, oznámilo dnes české ministerstvo zahraničí. Třídenní návštěva začne v neděli 27. ledna.

Ukrajina je pro Česko významným exportním trhem. Budete při vaší v neděli začínající cestě do této země usilovat i o další posílení hospodářských vztahů?

Ukrajina je už dnes ve dvacítce našich největších obchodních partnerů. Vzájemná výměna se velmi dynamicky zvyšuje. Jen v letech 2017–2018 tu byl nárůst o 16 procent. Vzájemný obchod přesahuje 50 miliard korun.

Je tam možný i vývoz českých zbraní?

Česká republika podporuje rozvoj obranyschopnosti Ukrajiny. Český obranný průmysl má Kyjevu co nabídnout. Ať už se to týká letounů L-39NG, nebo výrobků České zbrojovky a dalších firem. A já věřím, že Ukrajina o české zbraně zájem projeví.

Odtamtud k nám přicházejí statisíce lidí za prací. Proč české firmy raději neinvestují rovnou tam?

Do budoucna bude Ukrajina podle mě i významné místo pro české investice. Je ale důležité, aby si Ukrajinci udělali své domácí úkoly, a to především v otázce právního státu a vymahatelnosti práva, kde mají stále rezervy.

Český pracovní trh se vůči Ukrajincům otevírá v posledních letech pomaleji než třeba polský, kam jich v posledních třech letech přišly dva miliony. Proč?

Kvalita by měla být upřednostňována před kvantitou. Pro nás je důležité, aby režim příchodu zahraničních pracovníků z Ukrajiny zajišťoval také jejich právní ochranu, aby nevedl k tlaku na snižování mezd v Česku, zvláště u hůře placených povolání.

Co má Česká republika z toho, že EU finančně podporuje evropské aspirace Ukrajiny? A k čemu nám je, že se Ukrajina přibližuje k Evropské unii?

Kyjev je pro nás především bezpečnostním partnerem. Aby uhájil svoji suverenitu, musí vybudovat silnou demokratickou společnost a zajistit prosperitu pro své občany. Evropská orientace Ukrajiny je především volbou jejích obyvatel. Ale my bychom jim měli pomoci uskutečnit nutné reformy. Česko se už dnes podílí například na budování občanské společnosti v zemi. Od vypuknutí konfliktu také poskytujeme humanitární pomoc, aby dopady bojů byly na obyvatelstvo co nejmenší.

Je Česko nadále pro pokračování sankcí EU vůči Rusku, které okupuje ukrajinský Krym a provádí agresi vůči východním zemím?

Naše pozice je, že nebyly splněny ze strany Ruské federace podmínky, aby byl sankční režim zrušen. Bez naplnění Minských dohod a změny situace na Krymu není možné sankce zrušit. Je ale možné se bavit o efektivitě jejich nastavení.

Ukrajinci jsou největší národnostní menšina v Česku. Není tedy čas na obdobu česko-německého nebo česko-polského fóra? Nedávná diskuse statutu veteránů pro bojovníky UPA si o to možná dokonce řekla?

Podle mého názoru ano. Naše zkušenost s obdobnými fóry ukázala, že to přispívá ke zlepšení vzájemných vztahů. A pomáhá to vyřešit některé otázky týkající se minulosti. Já bych chtěl se svými partnery na Ukrajině hovořit o tom, že bychom k ustavení česko-ukrajinského fóra mohli přikročit.