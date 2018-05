Ministr Plaga v Děčíně: Je potřeba změnit přístup k výuce matematiky

Administrativa - Administrativa Administrativní pracovník 27 000 Kč

Všeobecní administrativní pracovníci Odborný asistent/ka. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 27000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: MÍSTO VÝKONU PRÁCE : Na Maninách č.p. 876/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, PRVNÍ KONTAKT: Bc. Andrea Fialová , personální odd., tel.: 770 118 078, e-mail: personalni@fdv.cz, UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE A POŽADAVKY:, Co od vás očekáváme:, - SŠ vzdělání , - samostatnost, pečlivost, odolnost vůči stresu, schopnost plánovat, flexibilita, - komunikační a organizační dovednosti, - PC dovednosti (MS Windows, Internet, práce s firemním SW a databázemi), , Co bude náplní vaší činnosti:, - administrativní a organizační podpora regionálních pracovníků a ostatních pracovníků projektů, -zajišťování závozů materiálu do regionálních kanceláří, - komunikace se servisními útvary (účtárna, personální, ICT odd. apod.), - vyřizování administrativních úkonů dle potřeby, - dohled nad dodržováním termínů, - příprava a obstarávání podkladů a dokumentů, - komunikace se členy realizačního týmu, dodavateli atd., - příprava akcí realizovaných v rámci projektů a jejich organizační zabezpečení, -plnění dalších úkolů dle pokynu gestora projektů, Co nabízíme:, , -příležitost podílet se na realizaci zajímavého projektu podpořeného z fondů EU a SR, -služební notebook a telefon/sim, -pružnou pracovní dobu, -5 týdnů dovolené, -indispoziční volno. Pracoviště: Fond dalšího vzdělávání - 001, Na Maninách, č.p. 876, 170 00 Praha 7. Informace: , personální odd. Bc. Andrea Fialová, +420 770 118 078.