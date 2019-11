Místopředsedkyně školských odborů Markéta Seidlová v pondělí uvedla, že se ke stávce přihlašuje víc než 50 procent škol, jejich budovy se nemusí ve středu ale úplně zavřít. Odborový svaz bude znát přesný počet stávkujících institucí ve středu dopoledne, míní Seidlová.

"Paradoxem je, že když včera (v pondělí) odbory řekly, že stávkujících škol bude přes 6000, dnes, když byly dotazovány, nejsou schopny říci, jaká to budou čísla," řekl Plaga. "Co my máme k dispozici, například stránky města Plzeň, kde ze 66 škol čtyři budou zavřeny a nebudou fungovat v zítřejší odborářské stávce," uvedl ministr.

Zmínil také anketu mezi Asociací ředitelů základních škol, kde podle něj zhruba v 13:30 bylo 179 hlasujících škol, z nichž 31 bude plně zavřených. "To skutečně není přes polovinu. Naopak téměř 60 procent škol uvedlo, že neomezí provoz a nepřipojí se ke stávce," poznamenal Plaga.

Stávka nebude tak masová, tvrdí ministr

"Nejsem přesvědčen o tom, že stávka odborářů bude tak masová, jak je deklarováno," řekl také ministr. Poděkoval ale zároveň všem učitelům včetně těch, kteří se ke stávce připojí. "Protože jsme si vědomi toho, že dluh, který se nastřádal v předchozích 15 letech, není malý. My se ho snažíme odstranit a investovat do budoucna, aby učitelské povolání bylo atraktivní," uvedl Plaga. Byl by ale nerad, kdyby se debata o kvalitě českého školství smrskla pouze na platy.

Podle statistik ministerstva školství v minulém školním roce kraje a obce zřizovaly celkem 9748 mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol. Seidlová v pondělí uvedla, že se ke stávce zatím přihlásilo přes 6000 škol. Jejich budovy ale nemusí ve středu zůstat úplně zavřené. Výuka může vypadat jen jinak, nebo se může omezit.

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) je stávka učitelů zbytečná. Vláda na ni reagovat nebude a nebude se měnit ani plán zvyšování platů. Podle schváleného vládního nařízení vzroste tarifní složka platu o osm procent, zbývající část peněz na přidání se pak využije na odměny. Odbory požadují růst tarifů o deset procent.

Odbory dlouhodobě usilují o zvýšení platů učitelů na 130 procent průměrné mzdy, chtěly toho docílit do roku 2020. Průměrná hrubá mzda v Česku v letošním prvním čtvrtletí činila 32.466 korun, což by znamenalo, že by učitelé měli mít 42.205 Kč. Ve skutečnosti ve stejném období brali učitelé v průměru 36.224 korun, tedy zhruba 112 procent průměrné mzdy. Odboráři poukazují na to, že platy rostou i v jiných částech veřejné správy a příjmy učitelů se od průměru vzdalují jen pomalu.