Ministr Plaga předal čtyřiceti učitelům medaile za jejich práci

Ministr školství v demisi Robert Plaga (ANO) dnes udělil 40 učitelům medaile ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Šestnáct z nich dostalo stříbrnou medaili 1. stupně za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost. Medaile, která se od roku 1992 uděluje při příležitosti Dne učitelů, je nejvyšším oceněním působení v oblasti školství.

Práce s dětmi bývá pro oceněné jejich celoživotní náplní. Šest desítek let ve školství působí například významná ostravská učitelka hudby v základní umělecké škole Milada Hnitková a více než padesátileté zkušenosti má stále aktivní vychovatelka Anna Káňová z Terezína.

Vyšší stupeň medaile získala také Emílie Kostrbová, vítězka ankety o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos v roce 2008 a držitelka vyznamenání Československé obce legionářské. Učitelka češtiny a dějepisu působila 33 let na Gymnáziu v Bučovicích. Nyní je již v důchodu.

Oceněni byli rovněž spoluzakladatel a organizátor zeměpisných olympiád Eduard Hofmann, popularizátor fyzikálního a přírodovědného vzdělávání Stanislav Šamánek, ředitel sportovního gymnázia v Ostravě Václav Štencel nebo oblíbená učitelka prvního stupně z Královédvorska Jana Stránská.

Bronzové medaile 2. stupně předal ministr pedagogům a ředitelům, kteří se starají o rozvoj školy, její modernizaci a zapojení do různých odborných soutěží nebo evropských projektů. Je mezi nimi například hudebník a sbormistr dětského pěveckého sboru Rolnička Karel Virgler, který za 40 let vychoval řadu zpěváků.

Plaga nezapomněl ani na učitele, kteří významně přispívají k výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. K těmto laureátům dnes patřili třeba Silvie Häuserová ze základní školy pro tělesně postižené v Opavě, učitelka hry na klavír Katarína Kalvodová či ředitel školy v Českých Budějovicích Pravoslav Němeček.

Plaga předal také jednu medaili in memoriam, a to učiteli matematiky a fyziky Luďku Smutnému, který zahynul v roce 1967 ve věku 37 let. Ministr ocenil, že pedagog vedl žáky mimo jiné k ohleduplnosti a k ekologickému chování v době, kdy ještě nebylo společenským tématem.