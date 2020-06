Vysvědčení dnes rozdaly základní a střední školy, které s tím počkaly až na oficiální konec školního roku. Někde ho žáci díky ředitelskému volnu dostali už v pátek, například děti z pražské Základní školy Petra Strozziho si pro něj ale přišly až dnes. Prvňákům tam předal vysvědčení ministr školství Robert Plaga (ANO). Novinářům řekl, že školy zvládly situaci kolem koronaviru skvěle. Předpokládá, že při příznivém vývoji epidemie by se v září mohly děti do škol vrátit bez roušek.

Ministr školství Robert Plaga

Podle Plagy bylo druhé pololetí školního roku naprosto nestandardní a zejména pro prvňáčky mohlo být velmi zvláštní. "Myslím si, že na to, co se dělo, tak to celý vzdělávací systém České republiky zvládl skvěle," řekl.