Prezident Petr Pavel jmenuje poslance Marka Ženíška ministrem pro vědu, výzkum a inovace vlády ve čtvrtek před polednem. Hrad o tom informoval na svém webu krátce po dnešní schůzce hlavy státu s tímto kandidátem T0P 09. Ženíšek novinářům řekl, že s prezidentem hovořil o prioritách pro vědu a výzkum a rozpočtu kapitoly. Potěšilo ho, že prezident vnímá vědu, výzkum a inovace jako prioritu země.

Marek Ženíšek | Foto: Deník/Martin Divíšek

Předseda sněmovního zahraničního výboru Ženíšek o svých prioritách v pátek hovořil s premiérem Petrem Fialou (ODS), který obratem na Hrad poslal návrh na jeho jmenování ministrem. Ve funkci má vystřídat stranickou kolegyni Helenu Langšádlovou. Mluvčí vlády Lucie Ješátková ČTK sdělila, že Fiala uvede Ženíška do úřadu ve čtvrtek po jeho jmenování členem kabinetu.

S Pavlem dnes hovořil o plánech a zvýšení rozpočtu pro vědu a výzkum. „Prezident vnímá i tu situaci, kdy je velká tendence, aby vláda dostála závazkům šetřit a mít rozpočet, jaký slíbila. Na druhou stranu s pochopením vnímá, že musí dojít k navýšení v oblastech, které si ve vědě vláda stanovila. To jsou oblasti, které už jsme zmiňoval, podpora špičkového výzkumu a vědců obecně, aby se zabránilo jejich odchodu do zahraničí, a podpora transferu technologií a znalostí do praxe,“ uvedl.

Širší vedení TOP 09 schválilo nominaci Ženíška. Sejde se s ním premiér Fiala

S hlavou státu dnes probral Ženíšek také problém vztahů mezi aplikovaným výzkumem a základním. Prezident se podle něj dobře orientuje i v tématu roztříštěnosti výzkumu či zatěžující administrativy ve vědě.

Dosavadní ministryně Langšádlová (TOP 09) na pozici skončila k neděli 5. května, a to kvůli nespokojenosti mateřské strany s prezentací výsledků v jejím resortu veřejnosti. Nahradit ji měl ekonom Pavel Tuleja. Kandidatury se ale vzdal kvůli informacím o tom, že publikoval v takzvaných predátorských časopisech, a kvůli kritice kvality své odborné práce. Vedení TOP 09 následně minulý týden navrhlo na post poslance Ženíška. Jak změnu TOP 09 provedla, podle Ženíška dnes prezident nekomentoval. „Jsem první, který sem došel,“ konstatoval expert TOP 09 na dotaz ohledně rošády kandidátů.

Prioritou nového ministra bude vyšší rozpočet pro vědu

Ženíškovou prioritou v nové pozici je navýšení rozpočtu kapitoly vědy pro příští rok. Plánuje také prezentovat výsledky české vědy ve světě, k čemuž hodlá využít své kontakty jako šéfa zahraničního výboru Sněmovny. Dalším cílem je dotažení projektů započatých Langšádlovou, zejména návrhu zákona o vědě, vývoji a inovacích a reformy přenesení poznatků z vědy do praxe.